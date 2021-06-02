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Международная акция «Сад памяти» проведена во всех 32 муниципальных районах Омской области

Международная акция «Сад памяти» проведена во всех 32 муниципальных районах Омской области

Международная акция «Сад памяти» проведена во всех 32 муниципальных районах Омской области, сообщает Главное управление лесного хозяйства Омской области.

В высадке деревьев приняли участие тысячи выпускников учебных заведений.

В мае старшеклассники провели 88 посадок, высадив 3910 саженцев. Наибольшее количество мероприятий по высадке организовано в Любинском, Таврическом, Москаленском, Полтавском, Саргатском, Седельниковском районах. Суммарно в мероприятиях приняли участие более 2500 человек.

Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны.

Среди задач акции – воспитание деятельного патриотизма у подрастающего поколения, экологическое просвещение, укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и другими государствами.

Участниками «Сада памяти» стали уже сотни тысяч человек из России и других стран. Присоединиться к эколого-патриотической акции и посмотреть все места ее проведения можно на официальном сайте садпамяти2021.рф. Чтобы поддержать акцию, также можно высадить дерево у себя на участке либо нарисовать его вместе с детьми, а потом добавить информацию об этом на карту акции и выложить в соцсетях историю своего героя, пометив публикацию хештегом #СадПамятиДома. Каждый участник получит онлайн-сертификат.

Организаторы акции «Сад памяти» – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Акция продлится до 22 июня и завершится в Бресте.

# Общество
По материалам: edu.ru

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