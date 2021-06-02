Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет отношений

Вадим Карасев

51-летний актер Мэттью Перри, прославившийся благодаря роли Чендлера в сериале "Друзья", объявил о расставании со своей 29-летней возлюбленной Молли Гурвиц.

Иногда случается, что что-то просто не получается. Именно это и произошло. Я желаю Молли всего наилучшего,

— сказал актер в своем заявлении.





Мэттью и Молли стали встречаться в 2018 году, а еще через два года они обручились. Тогда Перри назвал возлюбленную "самой замечательной женщиной на планете".





Что стало причиной расставания пары и кто стал инициатором его разрыва, неизвестно. Снимки Молли Мэттью из своих соцсетей не удалил.

Мэттью Перри никогда прежде не был женат и не состоял в браке.

О личной жизни Молли ничего неизвестно. По профессии она литературный агент. Перри встретил ее в очень непростой период жизни — он боролся с наркозависимостью и депрессией, и Гурвиц помогла ему вернуться к нормальной жизни.



