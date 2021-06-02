Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет отношений
51-летний актер Мэттью Перри, прославившийся благодаря роли Чендлера в сериале "Друзья", объявил о расставании со своей 29-летней возлюбленной Молли Гурвиц.
Иногда случается, что что-то просто не получается. Именно это и произошло. Я желаю Молли всего наилучшего,
— сказал актер в своем заявлении.
Мэттью и Молли стали встречаться в 2018 году, а еще через два года они обручились. Тогда Перри назвал возлюбленную "самой замечательной женщиной на планете".
Что стало причиной расставания пары и кто стал инициатором его разрыва, неизвестно. Снимки Молли Мэттью из своих соцсетей не удалил.
Мэттью Перри никогда прежде не был женат и не состоял в браке.
О личной жизни Молли ничего неизвестно. По профессии она литературный агент. Перри встретил ее в очень непростой период жизни — он боролся с наркозависимостью и депрессией, и Гурвиц помогла ему вернуться к нормальной жизни.