Моргенштерна госпитализировали в больницу из-за сильных болей

Влада Некрасова

Скандально известный рэпер Моргенштерн сейчас находится в больнице. Музыканта госпитализировали в клинику из-за жутких болей в правом боку. Врачи поставили ему неутешительный диагноз.

От болезней никто не застрахован, даже те, у кого много денег. Вчера популярного музыканта Моргенштерна госпитализировал в больницу. Парень несколько дней мучался от сильных болей справа. Сначала рэпер решил, что у него аппендицит. Однако после обследования медики сообщили, что у него серьезные проблемы с почками.

«У меня два дня были жесткие боли. Я даже плакал. После обследования мне сказали, что у меня нарушена работа почек. Возможно, что камни. Жалко, что не бриллианты. Испортить почки в 23 года – это рекорд», – с юмором рассказал Моргенштерн своим подписчиками.

В результате музыкант останется в больнице на лечение. Пока неизвестно, сколько это займет времени. Однако ближайшие встречи Моргенштерн уже отменил. Поклонники в комментариях поддерживают музыканта и желают ему скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее стало известно, что у Моргенштерна и Славы Марлоу конфликт. Хитмейкер не берет трубки от рэпера.

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