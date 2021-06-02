На Сахалине откроется сеть центров «IT-куб»

Лидия Мартынова

1 сентября 2021 года на Сахалине откроется сеть центров цифрового образования детей «IT-куб». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Сахалинской области.

«Головные центры будут находиться в двух населенных пунктах: в Южно-Сахалинске – «IT-куб. Южный» и в пгт Тымовском – «IT-куб. Северный». Для того чтобы все ребята области могли обучаться в кубах независимо от их места жительства, в каждом муниципалитете на базе специализированного центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» или технокласса, используя сетевые формы взаимодействия, будут открыты цифровые площадки Digital Lab», – указано в информационном релизе.

Обучение будет проводиться по шести направлениям: «Программирование на языке Python», «Мобильная разработка», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Системное администрирование», «Программирование роботов», «Разработка смешанной и дополненной реальности».

В «IT-куб» принимаются дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет, занятия проводятся бесплатно в смешанном формате, сочетающим очные и дистанционные уроки.

Запись открыта с 15 июня 2021 года по телефону +7 (4242) 55-62-06.