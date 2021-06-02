Начало лета и начало любви: переход Венеры в Знак Рака 2 июня 2021 года

Вадим Карасев

Начинается самая теплая и самая приятная пора года. 2 июня, в самом начале лета, произойдет очень важное событие — переход Венеры в Знак Рака. Такое изменение принесет нам много удачи в любви.

2 июня — один из дней силы. В этот день Венера обретет особую энергию. Ее пребывание в Раке является одним из самых благоприятных положений. Это очень важный переход, а самое главное — своевременный.

Чем будет полезен такой переход

Венера в 4 доме гороскопа себя чувствует прекрасно. Дело не в том, что данная планета представляет ту же стихию, что и Рак, а в самом назначении четвертого дома. Он ведает домашними делами и всем, что связано с семьей.

Венера же управляет энергетическими потоками, давая людям силы и волю к победе. Эта планета напрямую связана с любовью, отношениями, дружбой. Когда Венера в хорошем положении — например, в том же Раке, она помогает бороться с жадностью, ревностью и другими человеческими пороками, мешающими создавать крепкие отношения.

Венера пробудет в Знаке Рака аж до 26 июня, после чего перейдет в пятый дом — в Знак Льва. Пока она в таком благоприятном положении, нужно брать быка за рога. В любви можно ждать чуда, но шансы на успех будут значительно выше, если вы не будете ждать у моря погоды, а начнете действовать.

Советы астрологов на период со 2 по 26 июня

Первое и самое главное — не бойтесь проявлять инициативу. Это самый важный совет для всех, кто находится в поисках второй половинки. Если вы хотите обрести любовь и добиться взаимности, придется действовать. Нужно знакомиться, говорить комплименты понравившемуся человеку. Если вам не хватит смелости, можно познакомиться в социальных сетях — такой путь тоже допустим. Венере все равно, какой путь выберете вы. Она поддержит вашу смелость.

Это отличное время для свиданий, флирта, совместных дел со второй половинкой. Все, что связано с любовью, выйдет на первый план. Можно и даже нужно собираться с друзьями, отправляться в поездки, веселиться.

Трудности в общении уйдут, поэтому можно будет решить актуальные конфликты с друзьями, родственниками, коллегами. Важно и тут проявить инициативу. Люди с высокой вероятностью захотят закончить войну, но им не хватит смелости пойти навстречу. Все думают, что тот, кто просит прощения и предлагает мир, — слабак, но это не так. Это сильный и мудрый человек, который получает благословение мощной Венеры.

Со 2 по 26 июня можно и даже нужно заниматься делами по дому — в одиночку или вместе с родственниками и второй половинкой. Можно делать генеральную уборку, выбрасывать лишние вещи, освобождая пространство. Также полезно будет переставлять мебель, делать ремонт, переезжать в новый дом или квартиру. Все это будет иметь большой успех.

Все покупки, связанные с домом и участком, на Венере в Раке будут крайне успешными. Можно покупать стройматериалы, мебель, домашние растения и аксессуары. В эти несколько недель полезно будет обновить и преобразить домашнюю обстановку. Вместе с этим вы сможете привлечь больше удачи в свою жизнь.

Сам день перехода и первые 5-7 дней после него будут самыми благоприятными для всего вышперечисленного. Стремитесь к сближению с родственниками и не пребывайте долгое время в одиночестве. Если вы хотите, чтобы этот период прошел максимально успешно, старайтесь взаимодействовать с людьми и искать любые возможности для контактов.