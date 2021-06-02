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Народный праздник Тимофей Грядочник 2 июня 2021 года: традиции и приметы

Народный праздник Тимофей Грядочник 2 июня 2021 года: традиции и приметы

В народной культуре существует множество праздников, отмечать которые уже не принято. Тем не менее многие из важных дат остаются актуальными и по сей день. Не стал исключением и праздник, названный в народе Тимофеем Грядочником.


Народный праздник отмечается в день памяти святого Тимофея, князя Псковского. По старому стилю этот день приходится на 20 мая, и именно в это время начинали посадки огурцов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с основными традициями праздничного дня и с народными приметами, чтобы 2 июня 2021 года привлечь в жизнь благополучные перемены и воспользоваться мудростью предков для благополучной жизни.

Традиции на день Тимофея Грядочника

Главным событием дня остается посадка огурцов, и хозяйки во все времена стараются сделать это незаметно для глаз окружающих, чтобы никто ненароком не сглазил будущий урожай. В день праздника стараются начать пораньше, чтобы уже к обеду закончить работы в огородах. Посадки сопровождают заговорами на богатый сбор урожая.

В день праздника принято молиться святому Тимофею, чтобы тот защитил посадки от болезней и сглаза, помог с выращиванием богатого урожая и не оставил без зимних запасов выращенных продуктов.

По традиции посадки обязательно опрыскивали святой водой, чтобы избавить растения от болезней, а также защитить от дурных помыслов посторонних. Такая защита берегла урожай не только от сглаза, но и от воровства.


Еще одна традиция — мало говорить и много делать. Считалось, что в день праздника вознагражден будет тот, кто не разговаривает попусту, а занимается делом, обеспечивая себя и свою семью всеми благами.

Приметы на 2 июня


По поверьям в этот день дождь по времени идет столько, сколько дней будет солнечная погода летом.
В день праздника ливень — через полгода будет сильная метель.
Ясный день — бедный урожай огурцов, а если пасмурный, то овощей будет в достатке.
По примете в этот день считали шишки, и если их много, то и огурцов будет так же много.
Хороший урожай соберет тот, кто в день праздника услышит кваканье лягушек.
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По материалам: dailyhoro.ru

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