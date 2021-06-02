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Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое совместное фото после подтверждения романа

Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое совместное фото после подтверждения романа

Несколько дней назад 30-летняя солистка группы Little Big Софья Таюрская подтвердила свой роман с 36-летним фронтменом того же музыкального коллектива Ильей Прусикиным. Пока интернет-пользователи выбирают, на чью сторону встать — Софьи или бывшей жены Прусикина Ирины Смелой, — звездная пара только подогревает интерес к этой теме.

Сегодня Илья опубликовал селфи со своей новой возлюбленной. На снимке Прусикин и Таюрская позируют на фоне затянутого облаками синего неба. В подписи к снимку лидер группы Little Big с сарказмом обратился к своим подписчикам:

In the sky. Ну что, подкинем говна на вентилятор?


Илья Прусикин и Софья Таюрская

Пост уже успели прокомментировать многие подписчики Прусикина, в том числе и рэпер Моргенштерн. Коллега и друг Ильи оставил саркастический комментарий, в котором высмеял интернет-пользователей, называющих Софью разлучницей семьи.

Илья, зачем ты разрушил Сонину семью?

— написал Моргенштерн, повеселив этим многих фолловеров.

В своем новом посте Илья, очевидно, обращался к интернет-пользователям, которые уже второй день обсуждают его личную жизнь. Все началось после того, как Софья Таюрская в интервью Ксении Собчак призналась, что они с Прусикиным встречаются еще с конца лета прошлого года. При этом ранее Софья отрицала романтические отношения с коллегой по группе. Софья также уточнила, что не уводила Илью из семьи: по ее версии, их отношения начались уже после расставания Ильи с женой Ириной.

Мы скрывали, и даже если бы мы не скрывали, все было бы то же самое, абсолютно как сейчас. Ильич расстался со своей женой в 2019 году, наши отношения начались в 2020-м, но все равно я для всех разлучница,

— заявила Софья.


Таюрская также несколько раз повторила, что ни она сама, ни Илья раньше и подумать не могли, что у них могут начаться романтические отношения. По словам Софьи, на протяжении нескольких лет они дружили семьями (Ирина с Ильей и Софья со своим молодым человеком) и часто ходили друг к другу в гости. Мать Таюрской даже принимала у Ирины роды, а сама Софья была вхожа в дом Прусикина и Смелой.


Ирина Смелая, которая тоже занимается музыкой и известна под творческим псевдонимом Tatarka, уже успела прокомментировать откровенное интервью Софьи. В своем инстаграме она опубликовала ролик, в котором говорит, что с этого момента навсегда вычеркнула из своей жизни одного человека. Никаких имен в видео Ирина не называла, однако подписчики сразу же поняли, что речь идет именно о Софье.

Мне крайне жаль, но сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и очень дорогим. Но после сегодняшних событий я вычеркиваю из своей жизни этого персонажа и желаю всего хорошего ему, желаю поскорее разобраться со своими психологическими проблемами, и, надеюсь, у тебя скоро все будет хорошо,

— заявила Смелая.


Ирина Смелая

Напомним, что Софья Таюрская появилась в коллективе Little Big в 2014 году — до того, как у Ильи Прусикина начались отношения с Ириной Смелой. Илья и Ирина поженились в 2016 году, а через год у них родился сын Добрыня. В конце августа прошлого года Прусикин и Смелая выпустили официальное заявление, в котором сообщили о своем расставании. При этом слухи о разладе в их семье появились еще за несколько месяцев до того. Уже тогда многие интернет-пользователи заподозрили, что Илья увлекся своей коллегой по группе Софьей Таюрской.


Ирина Смелая с сыном Добрыней
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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