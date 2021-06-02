От детских рисунков до модной империи: как прославилась Кира Пластинина и где она сейчас

Вадим Карасев

Кира Пластинина практически не появляется в светской хронике, но когда-то ее имя было у всех на слуху: на показы тинейджера-дизайнера прилетали мировые звезды, она участвовала в модных неделях, и о нарядах ее бренда мечтали все девчонки страны. Сегодня Кира празднует 29-летие, а мы вспоминаем ее историю и выясняем, чем она занимается сейчас.

Детское хобби и большие деньги

Все началось в 2007 году, когда в Москве состоялся первый показ Пластининой, которой на тот момент было всего 14 лет. Тогда же в "Европейском" открылся магазин пока еще малоизвестного дизайнера, точнее, не магазин, а "студия стиля" — именно так говорилось в официальных релизах обо всех точках продаж марки. Взлет был резким и, разумеется, не случайным: никто не делал секрета из того, что загадочная Кира Пластинина — дочь очень состоятельных родителей. В модный бизнес вложился отец девушки, бизнесмен Сергей Пластинин, сооснователь компании "Вимм-Билль-Данн" — на тот момент одного из крупнейших в стране производителей безалкогольных напитков и молочных продуктов.





Кира Пластинина в детстве

По данным СМИ, в развитие марки Kira Plastinina и производство одежды на китайских фабриках Пластинин изначально инвестировал около 35 миллионов долларов. Еще больше денег ушло на раскрутку бренда в США, где работало 12 магазинов. Строились смелые планы увеличить их количество до 250. Всего по миру к 2011 году было открыто больше сотни бутиков Kira Plastinina: от Казахстана до Великобритании. К 2014-му сеть состояла уже из более чем 300 магазинов — размах впечатляет.

Почему отец Киры решил вкладывать такие средства именно в бизнес, связанный с модой? Как говорил предприниматель, он просто разглядел в дочке талант модельера:

Она же с шести лет одевала своих кукол, хорошо рисовала, но ни я, ни ее мама никогда не придавали значения ее способностям,

— рассказывал Сергей в интервью для "Ведомостей", добавляя, что в один прекрасный момент ему пришла идея "дать этому таланту своевременную и грамотную поддержку". Кстати, он и мама Киры Татьяна к моменту основания бренда уже несколько лет были в разводе.





Кира Пластинина с отцом





Кира Пластинина с матерью

Сама Пластинина в интервью для "Сплетника" в 2013 году говорила, что инициатива запуска модного бренда исходила именно от нее, а родители в нее поверили и поддержали:

Мне всегда нравилась одежда: например, когда была совсем маленькой, я была влюблена в принцесс и всегда с удовольствием рассматривала наряды звезд в старых голливудских картинах, на полотнах мастеров Ренессанса, в книгах и модных журналах. Дети же обычно не любят ходить по магазинам, но только не я — шопинг я любила с детства. Еще у меня была собачка Китти, ее я тоже постоянно наряжала.

Сергей Пластинин посчитал, что марка, лицом и создателем которой станет его дочь-подросток, неизбежно обретет успех у множества ее ровесниц, а юный возраст Киры поможет привлечь интерес прессы к "самому молодому в мире дизайнеру". Бизнесмен прикидывал, что через год-два дорогостоящий проект окупится. В целом, как подсчитали журналисты, Сергей Пластинин потратил на бизнес Киры пять миллиардов рублей — треть суммы, вырученной за акции основанной им компании "Вимм-Билль-Данн".









"Фабрика звезд", Пэрис, Бритни и другие

В том же 2007 году, когда открылся первый магазин Kira Plastinina, о новой молодежной марке заговорили все. Ее создательница раздавала многочисленные интервью и снималась для глянца, по всей России были размещены рекламные билборды. Журналы писали о ней как о "восходящей звезде фэшн-индустрии".





В одежде бренда стали появляться знаменитости, в том числе участники шоу "Фабрика звезд 7", официальным дизайнером которого была объявлена Кира. "Фабриканты" выходили в нарядах от Пластининой на сцену и носили их в повседневной жизни в "звездном доме", участвовали в показе бренда и вместе с Кирой снимались для обложки журнала "Yes! Звезды". Дизайнер сыграла главную роль в клипе выпускников этого проекта — группы "БиС" — на песню "Твой или ничей".





Не обошлось и без слухов о романе: подростковые издания писали про нежную дружбу Пластининой с солистом "БиС" Владом Соколовским — а он рассказывал в интервью, что знаком с девушкой с восьми лет и у него "с детства не было таких близких людей, как она".









Учитывая тогдашнюю популярность "Фабрики звезд", всего этого было достаточно, чтобы и сама Кира быстро стала знаменитостью.

Успеху нарядов из премиум-линии LUBLU Kira Plastinina среди героев московской светской тусовки поспособствовала стилист Марина Долидзе, которая была приглашена брендом для продвижения этой линейки.





Карли Клосс, Джорджия Мэй Джаггер, Елена Перминова, Кира Пластинина и Мирослава Дума

Но отечественными знаменитостями дело не ограничилось. В Москву по приглашению Киры Пластининой прилетела Пэрис Хилтон. Светская львица участвовала в показе россиянки и говорила журналистам о своей дружбе с ней. Как выяснили представители СМИ, приезд американской звезды обошелся Сергею Пластинину в два миллиона долларов.





Пэрис Хилтон и Кира Пластинина





Другие знаменитости, приезжавшие в дальнейшем в Россию поддержать юного дизайнера, запрашивали более скромные гонорары. Примерно 300 тысяч долларов, по информации "Коммерсанта", получила Николь Риччи, приглашенная на открытие в ЦУМе в 2008 году бутика LUBLU Kira Plastinina. Приблизительно такие же суммы были потрачены на визиты Линдси Лохан, Джорджии Мэй Джаггер (она приезжала на вечеринку в честь 20-летия Киры) и даже Бритни Спирс. Поп-дива посетила офис бренда осенью 2011 года, когда прилетела в Москву в рамках мирового тура Femme Fatale. Одетая в кофту и пальто от Kira Plastinina певица пообщалась с дизайнером, осмотрела шоурум и выбрала несколько вещей для себя.





Бритни Спирс и Кира Пластинина

Звезд задействовали и в съемках рекламных кампаний. Та же Джорджия Мэй Джаггер, которую дизайнер называла своей подругой, становилась лицом коллекций, а Линдси рекламировала специально созданную для нее линейку Kira Plastinina for Lindsay Lohan.





Линдси Лохан в рекламной кампании Kira Plastinina for Lindsay Lohan





Несколько кампейнов снял фотограф Кеннет Виллард, известный работой с Кирой Найтли, Леди Гагой, Кэти Перри и десятками других знаменитостей.





Награды и упреки

Кира постепенно становилась узнаваемой и за пределами России. В 2008 году она получила награду "Успешный дебют на Неделе моды в Милане" лично от президента Национальной палаты моды Италии. Мэр Рима вручил ей медаль как "самому талантливому и молодому дизайнеру" на местной Неделе моды. Там, кстати, Пластинина на радость журналистам появилась в майке с принтом-манифестом: The World!!! I'm not a sugar-baby (заявление о том, что она не очередной "золотой ребенок" богатых родителей).





Кира Пластинина и почетный президент Национальной палаты итальянской моды Марио Бозелли

И это именно то, по поводу чего Пластинину нещадно критиковали — в первую очередь соотечественники, для которых она была как раз таки тем самым "золотым ребенком". В интервью для "Сплетника" Кира признавалась, что в первые годы после запуска бренда сильно переживала из-за неоднозначной реакции публики, но со временем стала воспринимать ее спокойнее:

Для себя я решила так: на конструктивную критику, относящуюся к моей работе, я готова реагировать, но все, что носит личный характер, я стараюсь пропускать мимо себя. Я понимаю, что у многих в головах сложился определенный образ, стереотип, и он им не нравится. Что ж, возможно, мне и самой этот образ не понравился бы. Но я действительно стараюсь и очень много работаю, и, как мне кажется, мои усилия дают определенные плоды.

А вот к одежде Kira Plastinina, по крайней мере поначалу, особых вопросов не было, ведь она вполне соответствовала духу времени и запросам девочек-тинейджеров. В 2008 году Кира предлагала ткани под серебро и золото, принты с единорогами и пышные юбки в балетном стиле (правда, в той же коллекции присутствовали и совершенно прозрачные топы — достаточно смело для подросткового, по сути, бренда).





По мере взросления самой Киры менялись и ее коллекции — их стиль то двигался в направлении более лаконичных, элегантных образов, то снова становился дерзким и даже кричащим. На смену серебристым шортам и розовым юбкам-пачкам приходили длинные бохо-платья, асимметричные топы нейтральных тонов и широкополые шляпы в духе ретро, затем бренд снова начинал экспериментировать с буйными принтами или же вообще принимался цитировать других дизайнеров.

Возможно, такие метания не позволяли марке обрести свой узнаваемый стиль. Если поначалу она делала именно то, что хотели носить школьницы, и продавала это по доступным ценам, то в дальнейшем целевая аудитория Kira Plastinina была все менее ясна. Популярность спустя несколько лет громкой славы стала падать. Поклонницы первых коллекций Пластининой, покупавшие одежду бренда в те годы, когда ее рекламировала Пэрис Хилтон, взрослели, а новому поколению покупательниц имя Киры говорило уже меньше, чем их предшественницам.









Убытки и банкротство

Дела у бренда на международном уровне пошли хуже примерно с 2008 года: на деятельности компании в США сначала сказался кризис, затем судебное разбирательство с местной маркой Kirra. Ее владельцы посчитали, что сходство между их детищем и российским брендом слишком очевидно. Спор в итоге удалось урегулировать, но на время долгих судебных разбирательств использовать название Kira Plastinina запретили, что привело к банкротству американского подразделения. Это никак не помешало Сергею Пластинину расширять свою империю в других странах: он продолжал открывать десятки новых точек продаж, наращивать обороты и укреплять позиции на модном рынке. Достаточно сказать, что в Лондоне линия LUBLU была представлена не где-нибудь, а в легендарном Harrod's. В 2012 году открылась собственная фабрика бренда Пластининой, расположенная в историческом здании в Подмосковье.





Однако пик успеха марки вскоре прошел: из трех сотен магазинов по всему миру на конец 2015 года оставалось уже 188, из которых 66 работали по франшизе.

Скоро заговорили, что бренд Kira Plastinina вот-вот прекратит свое существование.

Банкротство сейчас наш единственный выход, мы завалены исками, все наши счета арестованы, общий долг — около 500 млн рублей,

— уже в августе 2016-го заявил "Коммерсанту" гендиректор компании "Кира Пластинина стиль" Игорь Мухачев.









Как выяснилось, модный бренд и в период, казалось бы, своего расцвета был убыточным. В той же статье "Коммерсанта" говорится:

Самыми лучшими для компании "КП стиль" годами стали 2012-й и 2013-й — тогда одежный рынок был на подъеме, и убыток компании составлял "всего лишь" 93 млн и 133 млн рублей соответственно.

Пластинин не терял надежды и в 2014-м пригласил на должность генерального директора известного в индустрии топ-менеджера — Яна Хеере, работавшего ранее в Marks & Spencer и Inditex. Однако 2014 год принес рекордные убытки, голландца уволили, затем сменили еще двух директоров, что тоже не помогло. Вероятно, после этого Сергей Пластинин окончательно разочаровался в своем модном бизнесе. К тому же он занял высокий пост в крупной энергетической компании на Дальнем Востоке, сосредоточился на новой работе и основную часть времени стал проводить вдали от Москвы.

Куда пропала Кира

Было понятно, что и сама повзрослевшая Пластинина утратила интерес к собственной марке. Девушка окончила колледж Meadows School of the Arts в Далласе и, судя по всему, перестала заниматься дизайном: журналисты тогда обратили внимание на то, что она больше не публикует в соцсетях свои эскизы.









А дальше у нее появились совсем другие дела: Кира готовилась к свадьбе с американским финансистом Треем Валлеттом, с которым познакомилась еще в школе. Вместе с ним она работала над стартапом под названием Tinker Tailor, представлявшим собой своеобразный микс интернет-магазина и онлайн-ателье, где пользователи могли переделать по своему вкусу наряды от знаменитых брендов, включая Kira Plastinina. Проект существовал недолгое время.





Трей Валлетт и Кира Пластинина





В начале 2017 года Кира и Трей сыграли свадьбу в Мексике, а затем отправились в свадебное путешествие на Сардинию. Спустя полтора года журнал Tatler писал, что Пластинина "получила MBA Колумбийского университета, и во взрослой жизни у нее сплошная ваниль: дом в Техасе, сноуборд в Йеллоустоуне с мужем, винные туры по Калифорнии с семьей, моционы с бульдожкой Пиппой".

















В Instagram Кира ведет свою страницу @kiraplastinina с голубой галочкой и 86 тысячами подписчиков, но там уже значится как Кира Валлетт. Аккаунт у девушки закрытый. Последние пару лет она редко его обновляет и не публикует ничего, что напоминало бы о ее карьере самого молодого в мире дизайнера. Фото с мужем, прогулки с любимыми собаками, посиделки с друзьями и семейные вечеринки — никаких эскизов и рекламных постов. Но это не значит, что Кира насовсем рассталась с фэшн-индустрией: по информации СМИ, она читает курс о модном бизнесе в Далласском колледже.













Что теперь происходит с маркой Kira Plastinina? Летом 2017 года были предприняты попытки ее перезапуска — но уже без участия самой Киры. Публике представили два новых бренда — Kira Plastinina Mary'S и The Hot Kira Plastinina. В начале 2018 года презентовали еще одну новую марку под названием "Kira Plastinina и Я". Владельцем 90 процентов каждого из этих брендов значилась бывший гендиректор обанкротившейся сети Kira Plastinina Ольга Уфимкина.

Интернет-магазин по-прежнему работает, там можно купить одежду достаточно простых фасонов, без особых модных изысков, по средним ценам масс-маркета. Если верить официальному сайту, в России до сих пор действуют более десятка студий стиля Kira Plastinina (в Москве — одна).





Мы даем возможность молодым девушкам примерить на себя различные образы, вдохновляем их в поиске своего стиля, позволяющего им привлечь внимание противоположного пола и заслужить восхищение подруг,

— заявлено на сайте бренда. Там же говорится, что вся одежда производится в России и предназначена для "жительницы большого города в возрасте 18—25 лет и старше". И хотя инстаграм марки обновляется регулярно, на сайте последний лукбук датирован сезоном осень-зима — 2019 (под торговой маркой "Kira Plastinina и Я") — так что делать прогнозы по поводу того, есть ли будущее у нашумевшего бренда, пока сложно.



