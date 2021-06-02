Постаревшая Маша Распутина испугала внешним видом

Анастасия Иванова

30 мая на YouTube-канале НТВ был опубликован выпуск программы «Звезды сошлись: Успенская против мужа». Любовь Успенская согласилась на интервью для того, чтобы рассказать о неурядицах в семье и обвинила супруга в мошенничестве, пригрозив ему тюремным сроком, которого она лично намеренно добиваться. Одной из приглашенных гостей программы стала 57-летняя певица Маша Распутина. Она поддержала главную героиню и отметила, что мужчине Любови всегда было удобно пользоваться внушительными финансами, которые зарабатывала певица.

Однако, развод королевы шансона и дебаты, дошедшие до суда, имели для некоторых зрителей второстепенную важность в выпуске. Многие обратили внимание именно на внешний вид Распутиной и признали, что женщина выглядит уставшей и постаревшей. Комментаторам не пришелся по вкусу слишком яркий и молодежный образ звезды прошлых лет. «Что за куртка инопланетная? под 60 а все как подросток наряжается», «Сережки сама из ракушек сделала?», «Все таки в возрасте надо быть уже в своем стиле и в своих границах. Не люблю когда такой агрессивный макияж на женщинах взрослых, это ее прям старит», — высказывают свои пожелания к внешнему виду певицы в сетях.

Сообщение Постаревшая Маша Распутина испугала внешним видом появились сначала на POPCAKE.