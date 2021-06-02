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Прибалтика поплатилась за отказ от российского электричества скачком цен на 18%

Прибалтика поплатилась за отказ от российского электричества скачком цен на 18%

В Латвии, Литве и Эстонии электричество подорожало на 18% – таков итог стремления этих стран отказаться от российских поставок, пишет Telegram-канал "Высокое напряжение".

Пытаясь обрести энергетическую независимость от России, страны Прибалтики удвоили импорт энергии из Швеции и Финляндии. Однако она недавно подорожала на 6% и 24% соответственно, причиной послужило сокращение атомной генерации в ходе ежегодной ревизии АЭС. Эти события повлияли и на оптовые цены в балтийских государствах.

"Шведские энергетики спокойны – благодаря весеннему половодью выработка на ГЭС постепенно компенсирует безветренную погоду и ядерный аудит. А вот финнам компенсировать нехватку нечем", – говорится в публикации.

В конечном итоге странам Балтии придется привыкать к сезонным скачкам – такова цена отказа от интеграции в российскую энергосистему.

Как сообщал Ruposters, ранее Россию обвинили в крахе электроэнергетики Украины.

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По материалам: uposters.ru

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