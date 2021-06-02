Психанула! Решетова о личной жизни: «Вы меня ни с кем не увидите»

Влада Некрасова

Пока в Сети считают, что Анастасия Решетова намекает на возобновление отношений с Тимати, у модели сдали нервы. Девушка резко ответила всем тем, кто обсуждает ее личную жизнь.

В последнее время все чаще можно встретить сплетни об Анастасии Решетовой. Сначала в Сети говорили о ее богатом любовнике из Европы, а теперь в ее новом треке нашли намек на воссоединение с Тимати. По этому поводу поклонники Решетовой уже несколько месяцев «бомбят» ее социальные сети. И, кажется, модели это надоело. Девушка твердо ответила, что больше никогда не будет посвящать общественность в свою личную жизнь.

«Ха-ха)) Думаю вы меня ни с кем не увидите. Не потому, что никого не будет, а потому что я больше не буду афишировать личную жизнь. Чем тише, тем надежнее», – резко ответила Анастасия в Stories.

Кроме того, модель отметила, что Тимати ее не обеспечивает и не дарит подарки. Решетова достаточно много зарабатывает, чтобы обеспечить себя, ребенка и всю свою команду.

«Не все женщины находятся на содержании у тех, от кого ребёнок. Успокойтесь уже по поводу этого момента», – заключила модель.

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