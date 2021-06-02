Путин: выплата в 10 тысяч коснется детей, которые пойдут в школу с шести лет

Влада Некрасова

Тема: Выплаты и пособия

18:14 Автор: Тамила Аскерова

Родители первоклассников, чьи дети пойдут в школу с шести лет, тоже должны получить выплаты в 10 тысяч рублей, заявил Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

Комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, глава государства указал на необходимость некоторых корректировок.

Заявления на выплату 10 тысяч рублей на детей начнут принимать в июле

«Смотрите, в соответствии с тем проектом указа президента, который ваш покорный слуга должен будет подписать, разработан Минтрудом, дети или семьи, у которых дети идут в школу 1 сентября, в этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года. Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Сентябрь», — сказал Путин.

Заместитель председателя Правительства ответила главе государства, что решение о выплатах в 10 тысяч рублей семьям на тех, кто идет в первый класс, скорректировано, теперь оно касается детей с шести лет. «Мы скорректировали эту позицию, Владимир Владимирович», — сказала она, пояснив, что провела совещание по этому поводу.

«Понятно. Хорошо. То есть проект указа придёт исправленный, да? Хорошо. Отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», — добавил Путин.





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Голикова также сообщила, что семьи школьников от шести до 18 лет смогут подать заявления на выплату пособия в размере 10 тысяч рублей с 15 июля, предполагается, что его получат 19,5 миллиона детей.

О выплатах родителям всех школьников Президент России заявил в ходе Послания Федеральному Собранию. Глава государства также предложил распространить эту выплату, в том числе и на детей, который готовятся к поступлению в первый класс.

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