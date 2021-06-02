Путин высоко оценил участие «Единой России» в развитии страны
16:48 Автор: Тамила Аскерова
Источник: Kremlin.ru
Партия «Единая Россия» продуктивно участвует в решении ключевых задач по развитию страны, интересы людей для неё на первом плане, заявил президент Владимир Путин на онлайн-встрече с руководством партии и участниками праймериз. Стенограмма размещена на сайте Кремля.
«В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны», — сказал глава государства.
В праймериз «Единой России» участвовало почти 12 млн человек
По оценке президента, «Единая Россия» ставит на первый план интересы людей, делает всё для того, чтобы укрепить доверие своих избирателей.
Ранее в среду оргкомитет партии утвердил проект списка кандидатов на выборы в Госдуму, сам перечень утвердят на съезде партии с разбивкой на общефедеральную группу и её региональные части. Он состоится 19 июня.
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