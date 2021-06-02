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Путин высоко оценил участие «Единой России» в развитии страны

Путин высоко оценил участие «Единой России» в развитии страны

16:48  Автор: Тамила Аскерова


Источник: Kremlin.ru



Партия «Единая Россия» продуктивно участвует в решении ключевых задач по развитию страны, интересы людей для неё на первом плане, заявил президент Владимир Путин на онлайн-встрече с руководством партии и участниками праймериз. Стенограмма размещена на сайте Кремля. 

«В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны», — сказал глава государства.

В праймериз «Единой России» участвовало почти 12 млн человек


По оценке президента, «Единая Россия» ставит на первый план интересы людей, делает всё для того, чтобы укрепить доверие своих избирателей.

Ранее в среду оргкомитет партии утвердил проект списка кандидатов на выборы в Госдуму, сам перечень утвердят на съезде партии с разбивкой на общефедеральную группу и её региональные части. Он состоится 19 июня. 


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По материалам: pnp.ru

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