Путин высоко оценил участие «Единой России» в развитии страны

Анастасия Иванова

16:48 Автор: Тамила Аскерова

Источник: Kremlin.ru

Партия «Единая Россия» продуктивно участвует в решении ключевых задач по развитию страны, интересы людей для неё на первом плане, заявил президент Владимир Путин на онлайн-встрече с руководством партии и участниками праймериз. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

«В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны», — сказал глава государства.

В праймериз «Единой России» участвовало почти 12 млн человек

По оценке президента, «Единая Россия» ставит на первый план интересы людей, делает всё для того, чтобы укрепить доверие своих избирателей.

Ранее в среду оргкомитет партии утвердил проект списка кандидатов на выборы в Госдуму, сам перечень утвердят на съезде партии с разбивкой на общефедеральную группу и её региональные части. Он состоится 19 июня.

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