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Рак? Продюсер о состоянии Андрея Данилко: «Он не жил»

Последнее время о состоянии Андрея Данилко, который исполняет роль Верки Сердючки, ходит много слухов. Артист пропал из радаров, перестал появляться на публике и сильно прибавил в весе. Состояние Андрея сильно напугало общественность. Многие предположили, что артист борется с раком.

Верка Сердючка в середине нулевых пользовалась большим спросом. Артиста постоянно приглашали на мероприятия, концерты и различные выступления. На фоне усталости у Андрея Данилко возникли проблемы со здоровьем. И он принял решение на некоторое время взять перерыв. Продюсер вспоминает, как у Андрея было по 50 концертов в месяц. С таким графиком без потерь не под силу справится ни одному человеку.

«Он не жил. Этот период пронесся так быстро, что Андрей даже ничего из него помнит. Как-то он понял, что загнался и признался, что теряет ощущение предвкушения выхода на сцену и все делает на автомате. Здоровье от такого графика очень сильно пошатнулось. У Андрея перепутались день с ночью, возник гормональный сбой. Его организм требовал отдыха. Все это продолжается до сегодняшнего дня. Это сказывается на его внешности, Андрей сильно переживает», – раскрыл правду продюсер Никитин.

К слову, сейчас Андрей лечится и даже дает концерты. На официальном сайте даже появился график его гастролей этим летом. Поклонники с большой радостью восприняли эту новость. Слушатели с нетерпением ждут Верку Сердючку у себя в городе.

Сообщение Рак? Продюсер о состоянии Андрея Данилко: «Он не жил» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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