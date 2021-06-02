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«Расизм! BTS не хотят извиняться!» — айдолов обвинили в оскорблении темнокожих и христиан

Мы с вами часто читаем положительные мнения, касающиеся творчества BTS, а также сами выражаем мальчикам огромную признательность за все то добро, что они сделали. Но, как выяснилось, далеко не все довольны деятельностью артистов. Таких людей нельзя назвать хейтерами, так как они не оскорбляют знаменитостей, относятся к ним уважительно, но, тем не менее, имеют аргументированную точку зрения, которая разнится с отзывами обожателей «Бантан».

Девушка по имени Серена Хант (Serena Hunt) заявила, что ей не нравятся Bangtan Boys лишь по причине того, что они не умеют извиняться за прошлые ошибки и оскорбления. Она утверждает, что за многие годы айдолы не раз задевали своими словами христиан, темнокожих, американцев и представителей секс-меньшинств. Она считает, что их отношение к определенным слоям населения не дает BTS выйти на американский рынок, как поп-певцы мирового уровня. Ведь для этого нужно быть максимально толерантными, но «Бантан» никогда не решатся на развитие «в европейском ключе».

«Они хотят стать еще более знаменитыми, но те люди, к которым они отнеслись плохо ранее, не будут поддерживать их. Американская публика сложна, а бтс улыбаются фанатам только для того, чтобы те несли деньги в их кошельки. Если в Америке никто не будет нести деньги, они также не начнут выступать», — считает она.

Сообщение «Расизм! BTS не хотят извиняться!» — айдолов обвинили в оскорблении темнокожих и христиан появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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