Рождественская о похабных высказываниях Прокловой: «Копаться в великом говне»

Лидия Мартынова

Около месяца назад Елена Проклова сделала шокирующее признание. Актриса заявила, что ее домогался известный режиссер. По ее словам, он отправился с ней в лес, где она должна была трогать его член. Проклова со слезами на глазах вспоминает, как она лежала голая рядом с ним, а режиссёр в это время себя удовлетворял. Фотохудожник Екатерина Рождественская резко высказалась в адрес «похабных» откровений актрисы. Девушка не понимает, почему Проклова не дала отпор и не смогла защититься от насильника.

«Хотя, 15-16 лет – вполне сознательный возраст, чтобы, уж если эти жамкания не нравятся, возмутиться, сомкнуть ноги, надеть трусы и бросить к чертовой матери профессию актрисульки – вся жизнь впереди!» — негодует Рождественская.

Екатерина продолжила упрекать актрису. Ей обидно, что Проклова осквернила великого режиссёра Олега Табакова. По мнению фотохудожника у людей не осталось морали и нравственности. Они изваляли великого артиста в грязи. историями о домогательствах Прокловой и люди не собираются на этом останавливаться.

«Он же умер! Ату его! Но если начать копаться в великом говне, мы не то что перестанем быть приматами, а вообще превратимся в навозных мух»,— заключила Рождественская.

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