Шепотки над шампунем для красоты и здоровья волос

Вадим Карасев

Сохранить красоту волос и сделать свой образ привлекательным получится благодаря проверенным шепоткам. Быстрые заговоры помогут обрести прекрасную копну послушных и блестящих локонов.

Испокон веков наши предки умели ухаживать за собой, используя природные ингредиенты для того, чтобы оставаться привлекательными, молодыми и здоровыми. Существует множество народных рецептов, которые и сейчас помогают справиться с проблемами волос, отрастить длинные и блестящие локоны. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с проверенными шепотками, которые можно проговаривать перед мытьем волос или перед ухаживающими процедурами.

Шепотки на шампунь для блеска волос

Выдавив любимый шампунь на ладонь, проговаривают: «Расти, коса, ниже пояса, сияй каждым волосом. Крепкие волосы растут, защиту от любой беды создают». Такой заговор можно читать каждый раз перед мытьем головы, чтобы локоны оставались красивыми и крепкими.

Шепотки на бальзам

Укрепить волосы помогут не только профессиональные средства, но и сила слова. Перед тем, как нанести на волосы бальзам или маску, шепчут: «Грива у лошади струится, грации придает, красоту бережет. Свои локоны бальзамом укреплю, слово заветное скажу. Будут мои волосы сиять, внимание привлекать». Этот заговор лучше всего работает во время фазы растущей Луны.

Шепотки на маски для волос

Ухаживать за волосами можно как с помощью профессиональных средств, так и основываясь на народных методах. Маску для волос перед применением заговаривают следующим шепотком: «Волосы крепкие, волосы блестящие проблем мне не создают, на ветру не путаются, по осени не выпадают, зимой не секутся, весной не тускнеют, летом не выгорают». После нанесения маски кожу головы массируют, шепча: «Волосы мои — гордость моя. Я их укрепляю, проблем с ними не знаю».