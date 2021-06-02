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Стала известна причина скандала Валерии и Иосифа Пригожина на премии RU.TV

Стала известна причина скандала Валерии и Иосифа Пригожина на премии RU.TV

На преми. RU.TV певица Валерия ворвалась в роскошном образе. На событии был также замечен ее супруг Иосиф Пригожин, однако, артистка все время пыталась избавиться от спутника жизни и просила его отойти подальше. Корреспондентов заинтересовала маленькая ссора знаменитой пары. Продюсер выполнил просьбу жены и в момент ее интервью позволил Валерии рассказать о своем фантастическом луке с металлическими аксессуарами, короной на голове и ярким футуристичным макияжем с крайне пигментированными голубыми тенями.

Как бы не старалась звезда отвести подозрения представителей прессы от разногласия с мужем фразами «Ничего не случилось», «Не знаю», «Ничего не говорю», «И пусть говорят, но мы пришли порознь», Пригожин выдал тайну супруги, заявив, что та просто недовольна его образом, который он выбрал для мероприятия. «Просто у меня одежда не совпадает, ну че вы докопались», — со смехом заявил Иосиф, вмешавшийся в беседу Валерии с представителями СМИ.

«Ну не дал прям Валерии пострелять глазками!», «Блин мне так нравится их пара))) Прикольные», «Ахаха вот сразу видно что подходят друг другу, а Валерия такая живая, энергичная, очень нравится мне», — комментируют «скандал» звездной четы в Instagram.

Сообщение Стала известна причина скандала Валерии и Иосифа Пригожина на премии RU.TV появились сначала на POPCAKE.

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По материалам: popcake.tv

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