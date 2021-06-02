Судебные процедуры предлагают перевести в онлайн-режим

Влада Некрасова

01:27 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1144921-7

Подавать документы в суд предлагают в электронном виде через госуслуги. Такой законопроект правительства Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.

Изменения вносятся в процедуры арбитражного, гражданского и административного судопроизводства. Исковое заявление, заявление, жалобу, представление и другие документы в суд можно будет подавать в электронном виде через госуслуги, систему электронного документооборота (СЭД) или информационную систему, определённую Верховным судом или Судебным департаментом при Верховном суде. Документы могут быть подписаны простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной, если этого требует закон. При наличии технической возможности суд обяжут давать участникам дела доступ к судебным материалам, поданным в электронном виде. Личность человека, его представителя или представителя юрлица, участвующих в судебном заседании удалённо, будут устанавливать через систему идентификации.

Судебные повестки и другие судебные извещения в электронном виде смогут отправить через госуслуги или СЭД. В этом случае время и факт их доставки адресату фиксируются. Электронное судебное решение также могут доставить участникам разбирательства, разместив в ограниченном доступе на госуслугах или в системе документооборота. Также сторонам разрешается участвовать в заседании по веб-конференции, но для этого им придётся заявить соответствующее ходатайство.

Журавлёв предложил направлять заключения судэксперта участникам процесса

За участниками разбирательства сохранится право подавать документы на бумажных носителях и участвовать в процессе очно. Арбитражный суд может отказать в использовании дистанционного формата, если нет технической возможности или заседание проходит в закрытом режиме.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

#суд #интернет

320