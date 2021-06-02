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Театрам и музеям хотят упростить сдачу помещений под буфеты

Театрам и музеям хотят упростить сдачу помещений под буфеты

Тема: Пленарное заседание Госдумы 2 июня 2021 года


11:07  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1080003-7



Госдума приняла закон,  разрешающий организациям культуры без проведения аукциона передавать в аренду помещения для оказания услуг общественного питания и продажи сувенирной продукции.

Театрам, музеям и циркам предоставляется право заключать договоры аренды без торгов с организациями общепита в целях создания необходимых условий для организации питания посетителей и работников организаций культуры, а также с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, торгующими сувенирной продукцией.

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Также организации культуры смогут передавать по договорам аренды и безвозмездного пользования без торгов движимое имущество, относящееся к сценическому оформлению спектакля и к стационарному сценическому оборудованию. Это сборные подиумы, оборудование для декораций, звуковое оборудование, костюмы, декорации, бутафория. Сейчас, если спектакль снят с репертуара театра, декорации и костюмы отправляют на склад. Законопроект упростит процедуру передачи имущества другим организациям.

С просьбой решить эти вопросы в Госдуму обращались руководители учреждений культуры, отметил председатель палаты Вячеслав Володин. «Мы этот вопрос обсуждали с председателем союза театральных деятелей Александром Калягиным», — сообщил он.

Благодаря принятию закона, то, что сегодня затрудняет деятельность учреждений культуры, уйдёт в прошлое, считает спикер. «Порядок и условия заключения таких договоров установит Правительство. Понятно, что они будут более гибкими и менее забюрократизированными. Конечно, для этого потребуется подготовить подзаконные акты — надеемся, вопрос будет решён Правительством достаточно эффективно», — сказал Володин.

«Предлагаемые законопроектом изменения создадут условия для более оперативного и эффективного управления государственным и муниципальным имуществом организациями культуры, существенно снизят административную нагрузку творческих коллективов и позволят создать комфортные условия для пребывания посетителей в музеях, театрах, цирках и других организациях культуры», — говорится в пояснительной записке к инициативе.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#театр


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По материалам: pnp.ru

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