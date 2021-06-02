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Упала, и ребенок не родился: Татьяна Веденеева рассказала о трагедии, которая привела ее к бесплодию и разводу

Звезда откровенно рассказала о личном.

Татьяна Веденеева за свою жизнь была замужем дважды. Первым ее супругом был художник-реставратор Валерий Шапошников. Ему артистка родила сына Дмитрия. Вторым мужем Веденеевой был бизнесмен Юрий Бегалов. Татьяна призналась, что у них должен был родиться ребенок, но женщина потеряла его из-за несчастного случая.

Это случилось во время прогулки на лодке. «Мы поехали на рыбалку, переплыли озеро на лодке. Юра пытался выйти, но лодка все время отплывала, я в это время уже взошла на горку и крикнула мужу, что подам ему руку, помогу выбраться. Когда я стала спускаться, у меня возникло ощущение, будто меня кто-то подтолкнул. Мои кроссовки стали скользить по мелким камушкам, и я упала с головой в воду. Ребенок не родился», — призналась Татьяна в рамках передачи «Судьба человека».

На тот момент звезда находилась на четвертом месяце беременности. После случившегося женщина не смогла больше забеременеть. Спустя десять лет после начала брака Бегалов ушел от Татьяны к другой женщине, которая родила ему сына.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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