В «Артеке» подвели итоги конкурса «Детская Новая волна – 2021»

Анастасия Иванова

В Международном детском центре «Артек» прошел финал 14-го Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна – 2021». Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

«Вновь легендарный «Артек» становится центром притяжения для одаренных ребят из разных стран, предоставляет им прекрасную возможность выступить на сцене, продемонстрировать зрителям и строгому жюри свой талант, получить бесценный опыт общения с признанными мэтрами современной эстрады и, конечно, подружиться со сверстниками, познакомиться с достопримечательностями Крыма. Убежден, что традиционно гостеприимная, теплая атмосфера популярного конкурса подарит всем самые добрые эмоции и впечатления», – говорится в приветствии Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Участниками финала стали 12 юных исполнителей из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Индии, Грузии, Китая, а зрителями – 2516 артековцев шестой смены «Мы дети твои, Россия».

Первое место заняла Татьяна Меженцева (Россия), второе – Софи Сингх (Индия), третье – Каринэ Меграбян (Армения). Приз зрительских симпатий по итогам голосования артековцев получил Валерий Кузаков (Россия).

Все 12 финалистов конкурса получили специальный приз – путевку в «Артек» на одну из смен 2022 года.

30 мая звездные гости финала «Детской Новой волны – 2021» и артековцы присоединились к международной акции «Сад памяти» и высадили аллею из девяти кедров в одном из парков «Артека», где расположен мемориальный комплекс и Аллея героев-артековцев.

«Если каждый из нас высадит дерево в память о своих родных, погибших в Великую Отечественную войну, или в честь воинов, защищавших нашу Родину, мы оставим подрастающему поколению настоящее богатство – пример уважения и бережного отношения к подвигу советских солдат в виде зеленого памятника природы», – отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.