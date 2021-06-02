В центре «IT-куб» в Братске завершился первый год обучения

Влада Некрасова

В центре цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России в Братске завершился первый год обучения, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

«IT-куб» был создан в прошлом году на базе Братского политехнического колледжа в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В течение учебного года более 400 детей Иркутской области в возрасте от 7 до 18 лет обучались в инновационном центре по следующим направлениям: программирование на языке Python («Яндекс.Лицей»), разработка мобильных приложений, разработка VR/AR-приложений, программирование на Java, программирование роботов, основы алгоритмики и логики.

Школьники изучали в центре «IT-куб» азы программирования, робототехники, разработки виртуальной и дополненной реальности. Успехи обучающихся в этом новом для них направлении подтверждены наградами всероссийских и международных конкурсов.

За год центром проведено более 50 мероприятий в онлайн- и офлайн-формате: хакатоны по программированию на Python и программированию роботов PRORobotoff, мастер-классы, региональный Хакатон по виртуальной реальности и др. Участниками мероприятий стали более 2000 детей не только Иркутской области, но других регионов России.

«Благодаря реализации национального проекта «Образование» в регионе формируется современная образовательная экосистема. Центры «Точка роста», «IT-куб», региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Персей», мобильный «Кванториум «Спутник», детские «Кванториумы», которые с 2021 года будут создаваться на базе общеобразовательных организаций, оснащены высокотехнологичным оборудованием и реализуют образовательные программы нового поколения, которые доступны детям как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах», – отметил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.