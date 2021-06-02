В магаданском «Кванториуме» провели испытания радиоуправляемой модели самолета «Стриж»

Анастасия Иванова

Обучающиеся детского технопарка «Кванториум Магадан» по направлению «Аэроквантум» провели испытания радиоуправляемой модели самолета «Стриж», сообщает пресс-служба Правительства Магаданской области.

Мероприятие реализовано в рамках проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Ребята по чертежам напечатали шаблоны, вырезали и собрали модель, снабдив ее электронными компонентами.

«Модель в ходе испытаний проявила отличные летные характеристики и выдержала различные испытания. Например, взлет с рук, посадку на неподготовленную площадку, в том числе на воду», – уточняется в сообщении пресс-службы.

В регионе национальный проект «Образование» реализуется в рамках региональных проектов «Современная школа», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы» и «Социальная активность».

Нацпроект «Образование» инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Глава государства поставил задачу по вхождению России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

