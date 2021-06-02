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В магаданском «Кванториуме» провели испытания радиоуправляемой модели самолета «Стриж»

В магаданском «Кванториуме» провели испытания радиоуправляемой модели самолета «Стриж»

Обучающиеся детского технопарка «Кванториум Магадан» по направлению «Аэроквантум» провели испытания радиоуправляемой модели самолета «Стриж», сообщает пресс-служба Правительства Магаданской области. 

Мероприятие реализовано в рамках проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Ребята по чертежам напечатали шаблоны, вырезали и собрали модель, снабдив ее электронными компонентами. 

«Модель в ходе испытаний проявила отличные летные характеристики и выдержала различные испытания. Например, взлет с рук, посадку на неподготовленную площадку, в том числе на воду», – уточняется в сообщении пресс-службы.

В регионе национальный проект «Образование» реализуется в рамках региональных проектов «Современная школа», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы» и «Социальная активность».  

Нацпроект «Образование» инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Глава государства поставил задачу по вхождению России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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