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В Москве подвели итоги Московского технологического марафона

В Москве подвели итоги Московского технологического марафона

В Москве подвели итоги Московского технологического марафона, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

В рамках марафона ребята научились создавать 3D-объекты, стали настоящими знатоками Big Data, овладели навыками программирования буквально с закрытыми глазами, а еще – воплотили в жизнь идеи своих собственных образовательных приложений.

В этом учебном году программа Московского технологического марафона включала самые перспективные направления IT-отрасли. В его мероприятиях приняли участие свыше 1800 человек. Школьникам 7–11-х классов и студентам 1–2-х курсов колледжей было предложено пройти задания не только базового, но и продвинутого уровня.

В направлении «Кибертон» самыми успешными стали школа № 1537 «Информационные технологии», школа № 2030 и школа № 138.

Лидерами направления «Роботон» стали учащиеся школы № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина, школы № 2127, школы № 138.

Лучшими в направлении «Сетевые технологии» стали представители Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20, школы № 1476 и ребята из школы № 1537 «Информационные технологии».

Ученики школ № 2044, 1476 и 1748 стали лидерами направления «Дизайнотон».

Продвинутый уровень в направлении «Электроника» прошли двое ребят из школы № 2031 и ученик школы № 548.

В тройку лучших участников «Дататона» вошли двое ребят из Лицея № 2 города Мытищи и ученик «Международной школы завтрашнего дня».

Фаворитами направления «Хакатон» стали учащиеся Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 и школ № 1358, 1557 и 2087.

# Общество
По материалам: edu.ru

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