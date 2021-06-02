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В Офисе президента Украины заявили о деолигархизации СМИ

В Офисе президента Украины заявили о деолигархизации СМИ
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о деолигархизации новостных служб на телеканалах.

"Деолигархизация новостных служб телеканалов когда-нибудь все-таки случится в Украине. Конечно, крупный бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них, или почти все, решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться", - цитирует Тимошенко "Интерфакс-Украина".

Заместитель руководителя ОП сказал, что "у президента нет своего телеканала, потому что он - не президент-олигарх". Также заявил, что Зеленский "не договаривается с олигархами касательно телеканалов или с их менеджерами".
"Сами наши шаги показывают, что мы делаем правильные решения. Люди это видят и умеют отделять правду от фейков. В этом и есть наша задача как государства - отделять информацию от дезинформации", - заявил Тимошенко.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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