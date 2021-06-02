В России создадут институт по поддержке креативных индустрий

Влада Некрасова

08:30 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

В России появится институт по поддержке креативных индустрий, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в интервью ТАСС.

«Принято решение о создании института по поддержке креативных индустрий. В этом направлении мы очень плотно работаем с министерством культуры. И в этом сотрудничестве, практически как в креативной индустрии, важно слияние разных компетенций», — рассказала Илюшникова.

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Ссылаясь на представленные в стратегии развития малого бизнеса в Санкт-Петербурге исследования, замминистра экономического развития отметила, что предприниматели из креативной сферы обладают иными компетенциями, нежели бизнесмены из традиционных направлений.

«У представителей креативных сфер лучше развито абстрактное мышление и работа в команде, а у [представителей] сферы услуг и производств — толерантность к неопределенности и логическое мышление», — отметила Илюшникова.

Она также сообщила, что сейчас совместно с министром культуры Ольгой Любимовой ведётся поиск точек соприкосновения, по которым министерства могут помогать друг другу. По мнению Илюшниковой, это позволит выстроить оптимальные инструменты.

К креативным индустриям принято относить промышленный дизайн, моду, ремёсла, музыку, кинематограф, рекламу, IT и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру и проектирование.





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В понедельник, 17 мая, президент Владимир Путин подписал указ о создании Президентского фонда культурных инициатив. Его основная задача — обеспечение поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Учреждение уполномочено проводить конкурсы и по итогу предоставлять президентские гранты на реализацию данных проектов. В текущем году на эти цели планируется выделить 3,5 миллиарда рублей. По словам главы государства, за счёт фонда предполагается поддержать более 1,5 тысячи креативных команд.

Кроме того, в конце мая Министерство культуры представило стратегию развития креативных индустрий. Отмечается, что сейчас в России объём творческого предпринимательства не превышает 2,5% ВВП, а доля занятых в креативных профессиях — 4,5%.

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совфеде, в свою очередь, считает, что креативные индустрии позволят регионам усилить производственный потенциал, развивать туризм, МСП, а также повысить уровень занятости особенно среди молодёжи, женщин и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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