Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В России создадут институт по поддержке креативных индустрий

В России создадут институт по поддержке креативных индустрий

В России создадут институт по поддержке креативных индустрий

08:30  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



В России появится институт по поддержке креативных индустрий, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в интервью ТАСС.

«Принято решение о создании института по поддержке креативных индустрий. В этом направлении мы очень плотно работаем с министерством культуры. И в этом сотрудничестве, практически как в креативной индустрии, важно слияние разных компетенций», — рассказала Илюшникова. 

Папы в декрете также смогут освоить новую профессию


Ссылаясь на представленные в стратегии развития малого бизнеса в Санкт-Петербурге исследования, замминистра экономического развития отметила, что предприниматели из креативной сферы обладают иными компетенциями, нежели бизнесмены из традиционных направлений.

«У представителей креативных сфер лучше развито абстрактное мышление и работа в команде, а у [представителей] сферы услуг и производств — толерантность к неопределенности и логическое мышление», — отметила Илюшникова.

Она также сообщила, что сейчас совместно с министром культуры Ольгой Любимовой ведётся поиск точек соприкосновения, по которым министерства могут помогать друг другу. По мнению Илюшниковой, это позволит выстроить оптимальные инструменты.

К креативным индустриям принято относить промышленный дизайн, моду, ремёсла, музыку, кинематограф, рекламу, IT и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру и проектирование.


Читайте также:

• Минкультуры представило стратегию развития креативных индустрий • Второе высшее для творческих работников предлагают сделать бесплатным

В понедельник, 17 мая, президент Владимир Путин подписал указ о создании Президентского фонда культурных инициатив. Его основная задача — обеспечение поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Учреждение уполномочено проводить конкурсы и по итогу предоставлять президентские гранты на реализацию данных проектов. В текущем году на эти цели планируется выделить 3,5 миллиарда рублей. По словам главы государства, за счёт фонда предполагается поддержать более 1,5 тысячи креативных команд.

Кроме того, в конце мая Министерство культуры представило стратегию развития креативных индустрий. Отмечается, что сейчас в России объём творческого предпринимательства не превышает 2,5% ВВП, а доля занятых в креативных профессиях — 4,5%. 

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совфеде, в свою очередь, считает, что креативные индустрии позволят регионам усилить производственный потенциал, развивать туризм, МСП, а также повысить уровень занятости особенно среди молодёжи, женщин и лиц с ограниченными возможностями здоровья.


111
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет отношений
Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет
В Офисе президента Украины заявили о деолигархизации СМИ
В Офисе президента Украины заявили о деолигархизации СМИ
Конькобежный центр "Адлер-Арена" превратится в крытый легкоатлетический стадион
Конькобежный центр "Адлер-Арена" превратится в крытый
Шепотки над шампунем для красоты и здоровья волос
Шепотки над шампунем для красоты и здоровья волос
Кириенко оценил проекты участников "Большой перемены"
Кириенко оценил проекты участников "Большой перемены"
В «Артеке» подвели итоги конкурса «Детская Новая волна – 2021»
В «Артеке» подвели итоги конкурса «Детская Новая волна – 2021»
Если не хотите сломать себе судьбу, не произносите эти 4 фразы
Если не хотите сломать себе судьбу, не произносите эти 4 фразы
Китайское «искусственное Солнце» установило мировой термоядерный рекорд
Китайское «искусственное Солнце» установило мировой термоядерный
Ви случайно залил приватное видео, но АРМИ успели его сохранить: «Это не должно было попасть в сеть»
Ви случайно залил приватное видео, но АРМИ успели его сохранить: «Это
От детских рисунков до модной империи: как прославилась Кира Пластинина и где она сейчас
От детских рисунков до модной империи: как прославилась Кира
Лунный день сегодня 2 июня 2021 года
Лунный день сегодня 2 июня 2021 года
Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума «Вектор детства»
Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и

Топ на сегодня

Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан только сейчас: «Это самая крутая тайна!»
Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан
"Вычеркиваю из жизни этого персонажа": экс-жена Прусикина сделала резкое заявление после откровений солистки Little Big
"Вычеркиваю из жизни этого персонажа": экс-жена Прусикина сделала
Основной период ЕГЭ-2021 стартует 31 мая
Основной период ЕГЭ-2021 стартует 31 мая
В Белгороде состоялся форум «Цифровая трансформация образовательной среды»
В Белгороде состоялся форум «Цифровая трансформация образовательной
Агата Муцениеце, Даня Милохин, Варвара Шмыкова и другие на премии Glamour Influencers Awards — 2021
Агата Муцениеце, Даня Милохин, Варвара Шмыкова и другие на премии

Еще по теме

Гройсман: Украинские «креативщики» удерживают высокие позиции на мировом рынке
В Приморье стартовал прием заявок на участие в лектории Школы креативных индустрий
В России появится Plan B
Туризм и культура потеряли 83 млрд гривен из-за карантина