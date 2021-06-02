Верховная Рада упростила выплату компенсаций медикам

Алексей Вольцев

В Украине упростили процедуру выплат компенсаций медицинским работникам. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №5415 в целом."За" проголосовали 337 нардепов.Речь идет о страховых выплатах медикам, которые получили инвалидность вследствие коронавирусной болезни.В комитете по вопросам здоровья нации подчеркивали, что ситуация с проведением таких выплат пока совершенно неудовлетворительная. На начало апреля средства от государства получили лишь десять человек, а процедура выплат остается зарегулированной и бюрократической.Вносится изменению в статью 39 закона "О защите населения от инфекционных болезней".Эта норма определяет, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.Однако ограничение календарным годом не позволяет провести выплаты медику, который заболел в 2020 году, а получил группу инвалидности в 2021 году. Закон убирает привязку к календарному году и предоставляет возможность получить выплаты тем медикам, которые через эту техническую неточность были лишены права на средства от государства.Напомним, комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал Верховной раде принять этот законопроект.