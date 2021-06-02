Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения по обучению русскому языку за рубежом

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения Российской Федерации представить предложения о дополнительных мерах поддержки изучения русского языка за рубежом, в том числе в Республике Таджикистан.

Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, состоявшегося 13 мая 2021 года, опубликован на официальном сайте Кремля. Доклад следует представить до 15 июля 2021 года. Ответственным назначен министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

