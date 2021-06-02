Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения по обучению русскому языку за рубежом
Сегодня, 21:50 Алексей Вольцев
Президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения Российской Федерации представить предложения о дополнительных мерах поддержки изучения русского языка за рубежом, в том числе в Республике Таджикистан.
Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, состоявшегося 13 мая 2021 года, опубликован на официальном сайте Кремля. Доклад следует представить до 15 июля 2021 года. Ответственным назначен министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
По материалам: edu.ru