Возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность экологической катастрофы

Влада Некрасова

У берегов Шри-Ланки тонет грузовое судно X-Press Pearl с химическими веществами. Инцидент может повлечь экологическую катастрофу.Об этом сообщает агентство BBC.Зарегистрированное в Сингапуре судно вспыхнуло вблизи Шри-Ланки почти две недели назад. Все это время его пытались потушить, а когда это удалось, судно начало тонуть. Если танкер пойдет ко дну, то в море могут вылиться сотни тонн нефти из его топливных баков."Судно тонет. Его пытаются отбуксировать в глубокое море, прежде чем оно утонет, чтобы минимизировать загрязнение морской среды, но задняя часть судна дрейфует", - заявил представитель ВМС Шри-Ланки капитан Индика Силва.На судне также находится азотная кислота, которая вместе с нефтью и другими химикатами, может уничтожить все морское дно, что по словам экологов представляет собой "худший экологический сценарий".На время ликвидации чрезвычайной ситуации власти Шри-Ланки временно остановили весь рыбный промысел вблизи тонущего судна.Как считают в Шри-Ланке, причиной пожара на судне X-Press Pearl, перевозившем 25 тонн химикатов, стала утечка азотной кислоты, о которой экипаж узнал еще 11 мая. Сингапурская компания X-Press Shipping, которая владеет судном, подтвердила, что экипаж знал об утечке, но Катар и Индия не позволили экипажу сойти с судна, прежде чем начался пожар.В то же время факт того, что Шри-Ланки позволила этому судну зайти в свои воды, спровоцировал критику в сторону властей острова. Чиновники подали жалобу в полицию на капитана судна, а на этой неделе его и механика допросили правоохранители. Суд уже запретил капитану и двум механикам судна выезжать из Шри-Ланки.