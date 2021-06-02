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Все из-за девушки! В США умер 20-летний рэпер Lil Loaded

Парень покончил с собой.

Американский рэпер Lil Loaded скончался вчера в возрасте 20 лет. Подтвержденной версии о том, что на самом деле случилось, на данный момент нет. Однако фигурирует информация о том, что парень покончил с собой. Кроме того, говорят о том, что рэпер мог скончаться от передозировки наркотиками. Звучит еще и версия, якобы все произошло из-за измены девушки, однако эта информация пока тоже не подтверждена.

Продюсеры скорбят по парню, ведь в него начали вкладываться влиятельные люди, ожидая, что именно этот молодой артист добьется успеха в индустрии. Случившееся стало для всех шоком.

Напомним, в ноябре прошлого года Lil Loaded арестовали по обвинению в убийстве его лучшего друга. Парень застрелил близкого человека из ружья. Позже статью переквалифицировали в «убийство по неосторожности», а рэпера отпустили под залог.

Lil Loaded родился 1 августа 2000 года в Калифорнии. Заниматься рэпом он стал в 2018 году, а уже в 2020 году выпустил свой первый альбом. У него уже появились миллионы фанатов по всему миру.

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По материалам: popcake.tv

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