Звездный художник-сценограф Борис Краснов впал в кому

Влада Некрасова

Российский художник-сценограф, дизайнер, продюсер Борис Краснов был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц. СМИ стало известно, что мужчина впал в кому. На данный момент знаменитость находится в критическом состоянии. Доктора делают все возможное, чтобы спасти его жизнь. «Борис Аркадьевич находится в тяжелейшем состоянии, ему требуется помощь», — дал комментарий изданию «СтарХит» кутюрье Димитрий Демин, являющийся хорошим приятелем Краснова.

Отметим, что проблемы со здоровьем у дизайнера наблюдались еще в 2011 году. Тогда звезда шоу-бизнеса перенесла инсульт, а врачи, разводя руками, поясняли, что нет никакой гарантии того, что пациент сможет вновь встать на ноги. К счастью, мужчине помогла европейская медицина и сильное желание вернуться к прежней жизни. Около месяца назад декоратора снова хватил инсульт. Доктора по-прежнему боятся давать положительные прогнозы. Некоторые из них полагают, что ухудшение здоровья спровоцировала коронавирусная инфекция, с которой Борис Аркадьевич вынужден был бороться в январе этого года. «Вынужден сообщить, что и меня не миновала эта страшная история под названием COVID-19. Лежу в 67-й больнице», — сообщал он.

Напомним, в 90-е годы Краснов был одним из излюбленных сценографов Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева, а также других популярных артистов российской эстрады.

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