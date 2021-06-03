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3 сильных заговора от завистников и врагов

3 сильных заговора от завистников и врагов

У каждого человека есть не только товарищи и друзья, но и недоброжелатели. Есть несколько сильных заговоров, которые помогут избавиться от общения и контактов с такими людьми, а также нейтрализовать их негативное воздействие.


Очень часто мы сами грешим злобой, обидами и завистью. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют ознакомиться с пятью эффективными способами борьбы с этими ужасными чувствами, разрушающими энергетику и отпугивающими удачу. 

Заговоры от врагов

Враги — это те люди, которые видят в вас потенциальную опасность и источник проблем. Перед тем, как читать заговоры, подумайте о том, не провоцируете ли вы этих людей на то, чтобы они вас ненавидели и боялись, таили на вас злобу. Если вы нарочно не делаете ничего плохого, то эти заговоры помогут вам «вразумить» агрессора или злого человека.

Заговор на защиту на самого себя: «Матушка-природа, дай мне сил пережить столкновения с врагами моими. Дай мне терпения и сделай меня лучше, дабы никто не смел заявлять обратное. Пусть обходят меня стороною войны, проблемы и неурядицы, порождаемые злом и нетерпимостью. Убереги меня от тех, кто не может жить рядом со мной и уважать мои интересы. Забери их злобу и даруй мне светлую ауру. Верни врагами моим все, что уготовили они мне, и дай с честью принять испытания судьбы. Аминь».

Заговор против действий врага: «Обращаюсь ко Вселенной, что меня оберегает. Вразуми врагов моих и недругов, дабы не смогли они испортить мне жизнь и помешать достичь моих целей. Помешай им, если нет в них ни капли добра и изменить их не получится. Пусть их действия не увенчаются успехом, а злоба их уйдет прочь. Да наберутся они ума и мудрости в этот час непростой, чтобы остановить свои попытки сделать жизнь других людей хуже. Да будет так».


Заговор от завистников

Зависть — худший враг для любого человека. Если враг знает, что хочет навредить, то завистник может не только не знать о своих потаенных желаниях и мыслях, но даже не подозревать о том, что он завидует. Он может навредить и себе, и окружающим, сглазив кого-то, сам того не желая. Определить завистника порой практически невозможно. Он может находиться как среди врагов, так и среди самых близких сердцу людей.

Вот сильный заговор от завистников: «Порок человеческий, глазу невидимый, отринь от меня навеки веков. Да уйдут печали от тех, кто дорог мне. Да простит Вселенная и Бог того, кто завидует черной завистью. Да не сбудутся желания и мысли того, кто смотрит на меня искоса, другом притворяется или на моем месте оказаться желает. Не убоюсь я зла и слабости человеческой, зло порождающей. Пусть покажут свое истинное лицо завистники мои, под маской добра скрывающие злобу, либо исчезнут навеки из жизни моей, дабы ядом своим не отравляли они меня и мою семью. Аминь».

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По материалам: dailyhoro.ru

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