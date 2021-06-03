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Аксаков: новая система защиты пенсионных резервов коснётся более 6 миллионов россиян

Аксаков: новая система защиты пенсионных резервов коснётся более 6 миллионов россиян

12:33  Автор: Юлия Сапрыгина


Законопроект: № 1185065-7



Проект закона о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов коснётся более 6 миллионов россиян, заявил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, на данный момент эти граждане не защищены системой гарантий.

«Участниками добровольных пенсионных программ, гарантирование прав которых предлагается ввести в соответствии с законопроектом, в настоящее время являются около 6,2 миллиона человек. Это граждане, которые находятся на этапе накопления своих пенсионных сбережений, а также граждане, которые уже получают негосударственную пенсию от негосударственных пенсионных фондов. Число последних составляет около 1,6 млн человек и продолжает расти», — сказал Аксаков.

Законопроект о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов внесён в Государственную Думу вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлёвым и председателем Комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым в среду, 2 июня.

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Документ предусматривает создание на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) системы покрытия таких счетов коллективным страхованием с поддержкой государства. Согласно проекту закона, гарантийными случаями будут являться аннулирование лицензии НПФ (за исключением добровольного) или банкротство НПФ.

«Начиная с 2015 года с рынка принудительно, в связи с теми или иными нарушениями, ушло 43 негосударственных пенсионных фонда. В отношении большинства из этих фондов решения об аннулировании лицензии были вынесены в 2015 и 2016 годах. Последнее на сегодня решение о принудительном аннулировании лицензии негосударственного пенсионного фонда было принято Банком России в 2018 году», — рассказал Аксаков.

Документ предусматривает, что на этапе накопления участникам будет гарантирован номинал фактически уплаченных взносов, учтённых на именных пенсионных счетах, но не более 1,4 миллиона рублей. А на этапе выплат гарантируются выплаты любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не больше двух размеров социальной пенсии по старости.


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Вступление закона в силу запланировано с 1 января 2023 года. Подобные меры защиты участников негосударственных пенсионных фондов в России предлагаются впервые, отметил Аксаков. 

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По материалам: pnp.ru

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