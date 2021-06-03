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Анфису Чехову пытался изнасиловать работник «Муз-ТВ»: «Он завалил меня на диван…»

Последнее время артисты все чаще начинают раскрывать неприятные стороны шоу-бизнеса. Харассмент, домагательства, насилие – чего только не происходит за кулисами звездной жизни. На этот раз телеведущая Анфиса Чехова решила рассказать о неприятном инциденте во времена своего карьерного роста.

Теледива стала гостьей шоу «Алена, блин». В откровенном интервью Анфиса Чехова вспомнила, как подверглась домогательствам от коллеги. Тогда ее карьера только начиналась, и она боялась ее потерять.

«Это был женатый мужчина. Он был продюсером, не генеральным, на «Муз-ТВ». Случилась история давно, мне тогда 23 года было. Мужчина позвал меня в баню обсудить сценарий. В бане, наверное, какой-то брейнсторминг лучше проходит! Мозги разогреваются», – с ухмылкой вспоминает Чехова.

Тогда Анфиса понимала, что резко отказывать продюсеру не стоит, так как она могла потерять работу. Девушка старалась сохранять баланс. Однако в какой-то момент мужчина не выбержал и завалил Чехову на кровать.

«Он пригласил меня в свой кабинет и завалил на диван. Ему надоело меня уговаривать. Он набросился на меня с поцелуями. Я резко его оттолкнула и четко сказала, что я не буду. И меня уволили», – вспоминает Анфиса.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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