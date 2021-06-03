Барнаульские школьники могут принять участие в профильной смене «Юный техник»

Лидия Мартынова

В Центре детского (юношеского) технического творчества Барнаула открылась профильная смена «Юный техник» для ребят в возрасте от 7 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края.

Программа смены рассчитана на три недели и включает в себя различные мероприятия: игры, конкурсы, викторины и турниры.

«Помимо традиционных для летнего оздоровительного лагеря мероприятий, в программу профильной смены войдут мастер-классы по различным направлениям технического и декоративно-прикладного творчества, значительную часть времени ребята проведут на занятиях, организованных различными объединениями центра», – указано в информационном релизе.

Особое внимание уделено вопросам безопасности и здорового образа жизни.