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Барнаульские школьники могут принять участие в профильной смене «Юный техник»

Барнаульские школьники могут принять участие в профильной смене «Юный техник»

В Центре детского (юношеского) технического творчества Барнаула открылась профильная смена «Юный техник» для ребят в возрасте от 7 до 18 лет.  Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края.

Программа смены рассчитана на три недели и включает в себя различные мероприятия: игры, конкурсы, викторины и турниры.

«Помимо традиционных для летнего оздоровительного лагеря мероприятий, в программу профильной смены войдут мастер-классы по различным направлениям технического и декоративно-прикладного творчества, значительную часть времени ребята проведут на занятиях, организованных различными объединениями центра», – указано в информационном релизе.

Особое внимание уделено вопросам безопасности и здорового образа жизни.

# Общество
По материалам: edu.ru

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