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Был ли контракт? Стала известна вся правда об отношениях Бузовой и Манукяна

В начале этого года распалась одна из самых известных пар в шоу-бизнесе. Дава и Ольга Бузова объявили у себя в Instagram о том, что они расстаются. Теледива обвинила блогера в изменах и предательстве. С тех пор многие гадают, был ли их союз пиаром? Эту тему решила прокомментировать Мария Погребняк.

Близкая подруга Ольги Бузовой заверила общественность, что теледива по-настоящему любила Даву. Их отношения не строились на взаимном пиаре или контракте. По словам Погребняк, певица действительно мечтала создать семью.

«Это не контрактная история. Оля никогда бы не стала брать деньги за то, чтобы с кем-то играть в любовь. Я знаю ее восемь лет. Если она любит кого-то, то делает это искренне», — рассказала Погребняк.

Мария также отметила, что жизнь Ольги действительно выглядит как театр. Ведь она много снимается и рассказывает о своей жизни в Instagram. И это ее работа. По мнению Погребняк, ни один обычный человек не сможет столько работать, как это делает Бузова.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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