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Что известно о религиях BTS?

Группа BTS — это музыкальный коллектив из 7 участников, каждый из которых обладает своими уникальными качествами. Обсудим роль каждого из мальчиков в бэнде, а также выясним, принадлежат ли солисты к какой-либо религии.

RM — лидер Bangtan Boys. В одном из интервью он проговорился о своей причастности к верованиям или, правильнее сказать, причастности к атеистам. Джун не верит в бога.
Джин (Jin) — это настоящий генератор новых хореографических движений для выступлений. Он никогда не заикался на тему веры.
Шуга (Suga) — главный рэпер «Бантан» с уникальнейшим талантом к речитативу. «У меня нет религии, но я молюсь», — однажды написал он в Twitter. Судя по публикациям парня, ему больше симпатизирует христианство.
Хосок (Hoseok). Саб-вокалист и танцор. Он верит в высший разум, но не имеет конкретной религии.
Чонгук (Jungkook) — главный вокалист и самый младший участник коллектива. Ранее он посещал уроки по христианству, но на данный момент не демонстрирует своих верований.
Ви (V) — вижуал BTS. АРМИ считают, что Тае христианин, потому что он однажды обнаружили его плейлист на Spotify, связанный с христианством.
Чимин (Jimin) — последний участник, присоединившийся к группе BTS. В детстве родители Мочи отдали его в школу, где мальчику рассказывали про католиков и христиан, но сейчас он, как и остальные, не высказывается о причастности к церкви.

[media=https://twitter.com/cherryjimimm/status/1399970176284590085?ref_src=twsrc%5Etfw]

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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