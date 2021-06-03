Что известно о религиях BTS?

Лидия Мартынова

Группа BTS — это музыкальный коллектив из 7 участников, каждый из которых обладает своими уникальными качествами. Обсудим роль каждого из мальчиков в бэнде, а также выясним, принадлежат ли солисты к какой-либо религии.

RM — лидер Bangtan Boys. В одном из интервью он проговорился о своей причастности к верованиям или, правильнее сказать, причастности к атеистам. Джун не верит в бога.

Джин (Jin) — это настоящий генератор новых хореографических движений для выступлений. Он никогда не заикался на тему веры.

Шуга (Suga) — главный рэпер «Бантан» с уникальнейшим талантом к речитативу. «У меня нет религии, но я молюсь», — однажды написал он в Twitter. Судя по публикациям парня, ему больше симпатизирует христианство.

Хосок (Hoseok). Саб-вокалист и танцор. Он верит в высший разум, но не имеет конкретной религии.

Чонгук (Jungkook) — главный вокалист и самый младший участник коллектива. Ранее он посещал уроки по христианству, но на данный момент не демонстрирует своих верований.

Ви (V) — вижуал BTS. АРМИ считают, что Тае христианин, потому что он однажды обнаружили его плейлист на Spotify, связанный с христианством.

Чимин (Jimin) — последний участник, присоединившийся к группе BTS. В детстве родители Мочи отдали его в школу, где мальчику рассказывали про католиков и христиан, но сейчас он, как и остальные, не высказывается о причастности к церкви.

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