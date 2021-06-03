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«Что скажет ваш сын?»: подписчики накинулись на Илью Прусикина после его совместного фото с Софьей Таюрской

Пара больше не скрывает свой роман.

На этой неделе официально стало известно о том, что Илья Прусикин встречается с солисткой своей группы Little Big Софьей Таюрской. Пара почти год скрывала свой роман, но в интервью Ксении Собчак девушка призналась, что у них с артистом роман.

После официального объявления об отношениях Илья и Соня стали публиковать совместные снимки. Однако реакция публики была неоднозначной. «Ну что, подкинем говна на вентилятор?» – так подписал Илья фото с Таюрской. Подписчики разделились на два лагеря: кто-то шутил по поводу личной жизни Ильи и не высказывал никакого мнения о романе артистов. Другие же «накинулись» на певца, упрекая его в том, что он закрутил роман с Софьей в то время, когда был женат на Ире Смелой.

«Что скажет ваш сын?» – спрашивают подписчики. Однако Илья невозмутимо отвечает, что проводит с ребенком каждый день, и просит фанатов заниматься своей личной жизнью, а не его. Напомним, что Софья утверждает, якобы она не «уводила» Ильича у Иры Смелой. По словам девушки, роман пары начался в 2020 году, а расстались супруги еще в 2019 году. Однако официально заявление о разводе Ира и Илья сделали в конце августа 2020 года – тогда Прусикин как раз стал встречаться с Таюрской.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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