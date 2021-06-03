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Цифровой контент для школьников должен соответствовать общепринятым ценностям - Сергей Кравцов

Цифровой контент для школьников должен соответствовать общепринятым ценностям - Сергей Кравцов

Ценности, которые подразумевают развитие мира, знание и соблюдение традиций малой и большой Родины, сегодня крайне необходимы для школьников. Об этом сообщил Министр просвещения России Сергей Кравцов на сессии «Международный бизнес и глобальные ценности: риски и возможности на новом этапе развития творческих индустрий» в рамках Петербургского международного экономического форума, информирует Минпросвещения России.

Помощник Президента России Андрей Фурсенко, выступая на сессии, отметил, что для стран определение ценностей и их демонстрация – это способ самоидентификации.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что ценности закладываются в детстве, в школьном и дошкольном возрасте, и взрослые отвечают за те ценности, которые они формируют у детей.

«Что касается интернета, то тут есть как положительные, так и отрицательные моменты. Сейчас создается так называемый «белый» интернет для школьников, где есть социальные сети, мессенджеры, все те инструменты, которые школьники используют, но с проверенным содержанием и теми ценностями, о которых я говорил. Мы не идём по пути запрета. Мы идём по пути тех возможностей, которые может дать сегодня цифровая образовательная среда», – сказал Сергей Кравцов.

Он отметил, что элементы цифровой среды не заменят традиционную систему образования, а дополнят её. Контент будет включать различные фильмы и книги, появится возможность посещать музеи и театры в режиме онлайн.

«Мы даём возможность школьникам пользоваться всеми социальными инструментами, которые есть, но содержание цифровой среды должно соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим», – обратил внимание Министр.

31 марта 2021 года состоялся запуск платформы «Сферум». Это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ в целях реализации нацпроекта «Образование». Платформу разработало и запустило совместное предприятие Mail.ru Group и ПАО «Ростелеком» «Цифровое образование».

В настоящее время «Сферум» позволяет проводить групповые конференции, используя любое доступное устройство, организовывать чаты для учёбы и общения, а также сообщества школ в формате закрытых групп.

Платформа «Сферум» основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте». Цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами платформы «Сферум» обеспечивает «Ростелеком». Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

# Общество
По материалам: edu.ru

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