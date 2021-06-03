Дава не захотел обсуждать пьяный скандал Ольги Бузовой

Алексей Вольцев

Прошло уже полгода с тех пор, как Дава и Ольга Бузова расстались. Однако экс-возлюбленным приходится и сейчас отвечать компрометирующие на вопросы журналистов о друг друге.

На днях Дава стал членом жюри «Детская Новая волна». За кулисами артиста ждала толпа журналистов, которые не могли не спросить про Ольгу Бузову. Сначала Манукян спокойно комментировал свое отношение к теледиве.

«У Оли будет все прекрасно. Я ей всегда желал и желаю всего самого доброго. Она – большая молодец, большая трудяга, поэтому я за нее не переживаю», – заметил Дава.

Однако после следящего вопроса артист потерял улыбку вместе со своим настроением. Журналисты поинтересовались у него, что он думает о пьяном выступлении Бузовой в Волгограде.

«Я не хочу это обсуждать!» – сердито сказал Манкуян и поспешил скрыться в гримерной.

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Блогер также не ответил и на вопрос, считает ли он допустимым выходить на сцену под алкоголем. Скорее всего, Дава не хочет прилюдно обсуждать возможные пороки его экс-возлюбленной, ведь у него к ней осталось уважение.

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