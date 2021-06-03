Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дава не захотел обсуждать пьяный скандал Ольги Бузовой

Прошло уже полгода с тех пор, как Дава и Ольга Бузова расстались. Однако экс-возлюбленным приходится и сейчас отвечать компрометирующие на вопросы журналистов о друг друге.

На днях Дава стал членом жюри «Детская Новая волна». За кулисами артиста ждала толпа журналистов, которые не могли не спросить про Ольгу Бузову. Сначала Манукян спокойно комментировал свое отношение к теледиве.

«У Оли будет все прекрасно. Я ей всегда желал и желаю всего самого доброго. Она – большая молодец, большая трудяга, поэтому я за нее не переживаю», – заметил Дава.

Однако после следящего вопроса артист потерял улыбку вместе со своим настроением. Журналисты поинтересовались у него, что он думает о пьяном выступлении Бузовой в Волгограде.

«Я не хочу это обсуждать!» – сердито сказал Манкуян и поспешил скрыться в гримерной.

[media=https://www.instagram.com/p/CPnL6iYj-J7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Блогер также не ответил и на вопрос, считает ли он допустимым выходить на сцену под алкоголем. Скорее всего, Дава не хочет прилюдно обсуждать возможные пороки его экс-возлюбленной, ведь у него к ней осталось уважение.

Сообщение Дава не захотел обсуждать пьяный скандал Ольги Бузовой появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Магические свойства коралла
Магические свойства коралла
Путин отметил, что в предварительном голосовании "Единой России" приняло участие очень много молодых людей
Путин отметил, что в предварительном голосовании "Единой России"
Полная защита от COVID-19 формируется через две недели после второй прививки - Минздрав
Полная защита от COVID-19 формируется через две недели после второй
Что известно о религиях BTS?
Что известно о религиях BTS?
В Краснодаре появился передвижной центр «Лаборатория безопасности»
В Краснодаре появился передвижной центр «Лаборатория безопасности»
До конца лета свыше 5 тысяч детей из Подмосковья отправятся на курорты Черноморского побережья
До конца лета свыше 5 тысяч детей из Подмосковья отправятся на
Владимир Путин заявил, что организация летнего детского отдыха является важнейшей задачей для всей страны
Владимир Путин заявил, что организация летнего детского отдыха
Путин заявил о серьезном обновлении кандидатов на праймериз "Единой России"
Путин заявил о серьезном обновлении кандидатов на праймериз "Единой
Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в ЗОЖ и правильном питании?
Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в ЗОЖ и правильном питании?
Как научиться фокусировать внимание: 6 простых методик и советов
Как научиться фокусировать внимание: 6 простых методик и советов
Ведущий, который оскорбил BTS, уволен!
Ведущий, который оскорбил BTS, уволен!
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения остается под запретом
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения

Топ на сегодня

67 тысяч москвичей обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за три недели
67 тысяч москвичей обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за
Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет отношений
Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет
«Расизм! BTS не хотят извиняться!» — айдолов обвинили в оскорблении темнокожих и христиан
«Расизм! BTS не хотят извиняться!» — айдолов обвинили в оскорблении
До конца 2022 года в Тульской области будут созданы три центра «IT-куб»
До конца 2022 года в Тульской области будут созданы три центра
Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении предвыборной программы 2016 года
Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении

Еще по теме

Дава рассказал об Ольге Бузовой в жизни
Дава сделал попытку помириться с Ольгой Бузовой!
Дава впервые о разбитой любви с Бузовой: «Сильно любил… Она замечательная»
Давид Манукян высмеял роман Ольги Бузовой