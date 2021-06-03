День Владимирской иконы Божией Матери 3 июня 2021 года: история, традиции и молитвы

Вадим Карасев

Владимирская икона Божией Матери является одной из самых почитаемых в православной культуре. 3 июня — день, посвященный данному образу. Пришло время узнать, как стоит отметить это важное событие.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru знакомили нас с самыми главными праздниками и постами на 2021 год. Помимо этих событий есть второстепенные, но не менее важные. День Владимирской иконы как раз относится к таким дням.

История Владимирской иконы

Это чудотворная икона, которая является самой старой из всех. Она попала на Русь в первой половине 12 века. Ее написал Евангелист Лука за тысячу с лишним лет до этого. Князь Мстислав Владимирович получил икону в подарок.

Сначала икона была в Вышгороде, затем она попала в Боголюбово — село неподалеку от Владимира, а затем уже и в сам Владимир в Успенский собор. Именно поэтому икону назвали Владимирской. Образ еще много «путешествовал» по русским землям, после чего икону решено было добавить в коллекцию Третьяковской галереи. Она по сей день пребывает в специальном храме при галерее.

К слову о важности и высоком статусе Владимирского образа Богоматери, можно добавить, что есть икона, на которой изображена встреча Владимирской иконы.

Данный образ является самым важным в русской культуре, ведь именно Владимирская икона является главной святыней всей Руси примерно с 12-13 века. Она использовалась для проведения церемонии коронации русских царей, избрания митрополитов, патриархов.

Традиции и молитвы к Владимирской иконе

Это чудотворный образ, который по традиции вешают в домах для защиты от злых людей, недобрых вестей, беды и горя. Считается, что если дома есть Владимирская икона Божьей Матери, то семью будут обходить стороной трудности, а вера тех, кто живет в этом доме, никогда не угаснет, и среди них всегда будет царить любовь, доброта и верность.

В этот день, согласно традициям, принято читать молитвы Деве Марии. Например, «Богородица, дево, радуйся». Есть и другие молитвы. Вот одна из самых простых и сильных молитв: «Да хранит Матушка-заступница мою страну, мой город, мою семью и мой дом. Принеси мир в мою жизнь, спокойствие и добро. Да прибудет со мной моя вера, любовь Господа и Девы Марии. Матушка-заступница, моли Бога о нас, грешных и недостойных рабах твоих. Укрепи здоровье наше и дай нам долгие годы жизни, как и нашим родным и близким. Аминь».