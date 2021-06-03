Дети должны читать летом не только классику – Ирина Савицкая

Анастасия Иванова

Для школьников открыт бесплатный доступ к книгам отечественных и зарубежных авторов. Подборку книг подготовили «Яндекс.Учебник» и сервис Bookmate. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказала эксперт «Яндекс.Учебника» Ирина Савицкая. В список вошли 30 книг современных авторов для трех возрастных групп.

«Чтение должно приносить в первую очередь удовольствие, особенно летом. Мы постарались подобрать книги, максимально связанные с реальной жизнью. Это не только классика, а самые качественные книги последних лет. Важно предоставить детям право выбора», – отметила Ирина Савицкая.

Эксперт рассказала, что в подборку вошли книги Анны Красильщик, Аннеты Херцог, Евгении Басовой, Станислава Востокова и других авторов. Некоторые произведения доступны в аудиоверсии. Основная миссия проекта – сделать современную качественную детскую и подростковую литературу доступной каждому.

Подборка книг доступна по ссылке.