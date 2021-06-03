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До конца лета свыше 5 тысяч детей из Подмосковья отправятся на курорты Черноморского побережья

До конца лета свыше 5 тысяч детей из Подмосковья отправятся на курорты Черноморского побережья

До конца лета свыше 5 тысяч детей из Подмосковья, которые оказались в трудной жизненной ситуации, отправятся на курорты Черноморского побережья, сообщает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

«Первая смена уже стартовала, на отдых по бесплатным путевкам уже отправились свыше 1,2 тысячи наших ребят. Всего мы планируем организовать четыре летние смены», – сказала заместитель председателя Правительства Московской области – министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в текущем году наполняемость детских лагерей выросла с 50 до 75%.

Ирина Каклюгина сообщила, что в 2020 году дети отдыхали исключительно в Подмосковье. Поездки на Черноморское побережье возобновлены с этого года. Подмосковные дети уже отправились отдыхать в города Туапсе и Анапу.

Отмечается, что планы на лето предполагают охватить различными формами отдыха свыше 443 тысяч детей в возрасте 7–15 лет, из которых 46 тысяч – дети из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

# Общество
По материалам: edu.ru

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