Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Древние афиняне прокляли более пяти десятков своих врагов с помощью горшка и курицы

Древние афиняне прокляли более пяти десятков своих врагов с помощью горшка и курицы

Ученые из Американской школы классических исследований в Афинах опубликовали результаты исследования горшка, найденного еще в 2006 году на Афинской агоре. Сосуд содержал куриные кости и бронзовую монету, а на его стенках и донышке были вырезаны имена примерно 55 человек, на которых призывалось проклятие.

Имена были вырезаны разными руками, следовательно, в ритуале принимали участие несколько человек. Сейчас удалось полностью разобрать около 30 имен, от остальных видны лишь отдельные буквы. Курица и монета, видимо, служили жертвой подземным богам.

Горшок был пронзен железным гвоздем, а затем закопан на углу здания на Агоре около 300 года до нашей эры. Археологи определили, что курица была не старше семи месяцев, когда ее убили для использования в ритуале. Ученые считают, что люди, которые проводили ритуал, возможно, хотели передать «беспомощность цыпленка и его неспособность защитить себя» тем, кого они прокляли, написав их имена на внешней стороне сосуда. У курицы была отрезана голова, а вдоль голеней нанесены проколы, что значило, что соответствующие части тела у 55 несчастных также должны пострадать.

Наиболее частым средством магического проклятия в античности служили свинцовые таблички. Их часто опускали в могилы, обычно свернув в трубку или сложив вдвое, а иногда и проткнув гвоздем, причем часто для этого предпочитали использовать не простой гвоздь, а взятый с креста распятого преступника. В районе Керамик, где в древности располагалось крупное афинское кладбище, было ранее найдено несколько десятков таких табличек, помещенных в могилы. Ученые заметили, что наиболее часто для этой цели использовали могилы детей и людей, убитых на войне. Сосуды с проклятиями встречаются гораздо реже.

На табличках писали тексты проклятий в адрес обидчиков, воров, соперников в любви, очень часто адресатами становились участники судебных процессов — представители противоположной стороны, их свидетели, выступавшие на их стороне ораторы, а иногда даже судьи. Таблички, посвященные судебным тяжбам, столь многочисленны, что они получили особое название tabellae iudicariae. Античные болельщики, любители состязаний колесниц, в таких табличках призывали проклятия на голову возничих команды-соперника или их коней, посетители борцовских состязаний или гладиаторских боев тоже не брезговали этой практикой. Авторы проклятий желали своим врагам смерти, болезни, увечья, немоты, безумия, разнообразных несчастий. Встречаются на табличках и другие тексты, которые, напротив, должны были обеспечить написавшему любовь определенного человека, своего рода античные «привороты». Обеспечить исполнение проклятия или приворота призывали богов. Чаще всего это были боги, связанные с миром мертвых: Гермес, Персефона, Аид, Геката.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
В России после казанской трагедии прошла проверка безопасности всех школ – Сергей Кравцов
В России после казанской трагедии прошла проверка безопасности всех
В Подмосковье проверили все детские оздоровительные лагеря
В Подмосковье проверили все детские оздоровительные лагеря
Победительница шоу "Холостяк" Катерина Сафарова рассказала, что Тимати познакомил ее со своей семьей
Победительница шоу "Холостяк" Катерина Сафарова рассказала, что
День Владимирской иконы Божией Матери 3 июня 2021 года: история, традиции и молитвы
День Владимирской иконы Божией Матери 3 июня 2021 года: история,
Древние афиняне прокляли более пяти десятков своих врагов с помощью горшка и курицы
Древние афиняне прокляли более пяти десятков своих врагов с помощью
Новые квартиры в Краснодаре от застройщика «Екатеринодар Инвест-Строй»
Новые квартиры в Краснодаре от застройщика «Екатеринодар Инвест-Строй»
Романтика на улицах большого города: Меган Фокс и Колсон Бэйкер на свидании в Лос-Анджелесе
Романтика на улицах большого города: Меган Фокс и Колсон Бэйкер на
Во Владикавказе в центре «IT-куб» состоялся «Летний IT-квест»
Во Владикавказе в центре «IT-куб» состоялся «Летний IT-квест»
Барнаульские школьники могут принять участие в профильной смене «Юный техник»
Барнаульские школьники могут принять участие в профильной смене «Юный
В Хабаровском крае проходит слет-соревнование «Школа безопасности»
В Хабаровском крае проходит слет-соревнование «Школа безопасности»
Магические свойства коралла
Магические свойства коралла

Топ на сегодня

Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении предвыборной программы 2016 года
Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения по обучению русскому языку за рубежом
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое совместное фото после подтверждения романа
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое
Депутаты планируют ужесточить требования к качеству учебников в украинских школах
Депутаты планируют ужесточить требования к качеству учебников в
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения остается под запретом
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения

Еще по теме

Ученым удалось доказать, что курица умнее человека
Ученые считают, что древние люди питались сырым мясом?
Любители марихуаны чаще занимаются сексом
Google Earth нашел в Саудовской Аравии древние каменные ворота, которые могут относиться к потерянной цивилизации