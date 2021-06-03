Древние афиняне прокляли более пяти десятков своих врагов с помощью горшка и курицы

Вадим Карасев

Ученые из Американской школы классических исследований в Афинах опубликовали результаты исследования горшка, найденного еще в 2006 году на Афинской агоре. Сосуд содержал куриные кости и бронзовую монету, а на его стенках и донышке были вырезаны имена примерно 55 человек, на которых призывалось проклятие.

Имена были вырезаны разными руками, следовательно, в ритуале принимали участие несколько человек. Сейчас удалось полностью разобрать около 30 имен, от остальных видны лишь отдельные буквы. Курица и монета, видимо, служили жертвой подземным богам.

Горшок был пронзен железным гвоздем, а затем закопан на углу здания на Агоре около 300 года до нашей эры. Археологи определили, что курица была не старше семи месяцев, когда ее убили для использования в ритуале. Ученые считают, что люди, которые проводили ритуал, возможно, хотели передать «беспомощность цыпленка и его неспособность защитить себя» тем, кого они прокляли, написав их имена на внешней стороне сосуда. У курицы была отрезана голова, а вдоль голеней нанесены проколы, что значило, что соответствующие части тела у 55 несчастных также должны пострадать.

Наиболее частым средством магического проклятия в античности служили свинцовые таблички. Их часто опускали в могилы, обычно свернув в трубку или сложив вдвое, а иногда и проткнув гвоздем, причем часто для этого предпочитали использовать не простой гвоздь, а взятый с креста распятого преступника. В районе Керамик, где в древности располагалось крупное афинское кладбище, было ранее найдено несколько десятков таких табличек, помещенных в могилы. Ученые заметили, что наиболее часто для этой цели использовали могилы детей и людей, убитых на войне. Сосуды с проклятиями встречаются гораздо реже.

На табличках писали тексты проклятий в адрес обидчиков, воров, соперников в любви, очень часто адресатами становились участники судебных процессов — представители противоположной стороны, их свидетели, выступавшие на их стороне ораторы, а иногда даже судьи. Таблички, посвященные судебным тяжбам, столь многочисленны, что они получили особое название tabellae iudicariae. Античные болельщики, любители состязаний колесниц, в таких табличках призывали проклятия на голову возничих команды-соперника или их коней, посетители борцовских состязаний или гладиаторских боев тоже не брезговали этой практикой. Авторы проклятий желали своим врагам смерти, болезни, увечья, немоты, безумия, разнообразных несчастий. Встречаются на табличках и другие тексты, которые, напротив, должны были обеспечить написавшему любовь определенного человека, своего рода античные «привороты». Обеспечить исполнение проклятия или приворота призывали богов. Чаще всего это были боги, связанные с миром мертвых: Гермес, Персефона, Аид, Геката.