Итоги эколого-патриотической акции «Лес Победы» подвели в Подмосковье

Лидия Мартынова

Итоги эколого-патриотической акции «Лес Победы» подвели в Подмосковье, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«В этом году акция по посадке деревьев на территории Московской области проводилась с 26 апреля по 25 мая. За месяц проведения акции свыше 50 тысяч человек по всему Подмосковью вышли вместе с нами посадить свои деревья. Чувствовалась преемственность поколений – многие выходили на акцию целыми семьями», – сказал заместитель председателя Правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

На всех участках были подготовлены сеянцы, саженцы и инвентарь.

«На 1 тысяче 142 участках общей площадью более 206 гектаров на землях лесного фонда и муниципальных образований за это время было высажено более 427 тысяч молодых деревьев. В лесу – сосны, ели, дубы, а в городах – рябины, яблони, вишни, груши, туи, можжевельники, липы, ивы, а также кустарники и кусты сирени и жасмина», – отметила председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.