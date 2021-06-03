Как научиться фокусировать внимание: 6 простых методик и советов

Вадим Карасев

Порой бывает так, что нам нужно работать, но мы не можем сконцентрироваться на процессе. Внимание уходит то в одну, то в другую сторону и никак не фокусируется на делах. Несколько простых методик помогут вам сосредоточиться в трудную минуту.

Даже самая приятная работа может наскучить или заставить нас утомиться. Старайтесь правильно отдыхать, чтобы усталость не приводила к снижению продуктивности и внимания. Это самое главное правило для поддержания сильной энергетики.

Практикуйте дыхательные упражнения

В основном невозможность сфокусироваться на чем-то одном связана с беспокойством. В состоянии даже небольшого нервного напряжения теряется возможность мыслить на 100 % эффективно.

В связи с этим стоит научиться самой простой дыхательной практике. Она основана на медленном вдохе и выдохе. Также усилить эту методику можно, закрыв глаза и представив себя в космосе, в горах, в океане. Это должно быть какое-то спокойное место без людей. По сути, получается симбиоз дыхательной практики и медитации. Дышите медленно, считая каждый вдох. Досчитайте до десяти, чтобы вернуть концентрацию.

Если вы хотите углубиться в такое состояние и быстро снять стресс, воспользуйтесь специальной медитацией на расслабление. Она поможет сфокусироваться на работе и делах, забыв о лишних неприятных мыслях.

Меняйте обстановку

Очень часто концентрация теряется, когда мы делаем одно и то же в течение долгого времени. Если вы в душном офисе, устройте себе прогулку вокруг дома. Просто выйдите и погуляйте, подышите воздухом. Это вернет вам силы, энергию. В сочетании с дыхательными практиками эффект будет еще более позитивным.

Если вы, наоборот, находитесь в постоянном физическом напряжении, то полезно будет сесть и отдохнуть, расслабить тело. Всем, кто постоянно общается с людьми, полезно будет побыть в уединении и, наоборот, всем, кто работает в одиночестве весь день, порой стоит позвонить кому-то или поболтать вживую. Когда вы вновь вернетесь к работе, то заметите, что ваша продуктивность вновь возросла, как и концентрация внимания.

Планируйте работу на определенное время

На каждую задачу нужно отводить определенное количество времени. Когда мы находимся в определенных рамках, нам сложнее отвлечься на что-то постороннее. Как говорится, «делу — время, а потехе — час».

Не формируйте соблазны

Отложите телефон, не проверяйте почту и ленту новостей в социальной сети до перерыва. Прокрастинация — самый страшный враг продуктивности. Если вы хотите быть полностью сконцентрированными в течение долгого времени, это, пожалуй, один из самых полезных советов.

Ставьте основную задачу на текущий момент

Исследования показывают: если человек занимается тем, чем ему вздумается, он не может долго удерживать внимание на чем-то одном. Если у вас действительно полная свобода действий, создайте себе список задач.

Например, утром нужно проверить всю входящую почту и ответить на письма клиентов, договориться о встречах и составить план на следующую неделю. Многие берутся за что-то, не завершают это и начинают заниматься чем-то другим. Это в корне неверно. Старайтесь браться за одно дело, полностью его завершать, а потом переходить к следующему. Так ваша мотивация будет расти, а вслед за ней укрепится и концентрация, потому что мысли о выполненной задаче больше вас не станут тревожить. Если вы пишете статьи, пишите по одной за раз. Если вы делаете уборку в доме, то разбейте ее на этапы или убирайтесь поочередно в каждой комнате.

Работайте под музыку

Ученые довольно давно выяснили, что спокойная и ненавязчивая музыка положительно воздействует на работу мозга. Полушария начинают быстрее обмениваться импульсами, нейроны становятся более активными. Это значит, что во время какого-то важного дела или на работе важно слушать музыку, если, конечно, это возможно. Монотонный интеллектуальный труд становится крайне продуктивным, но самое главное — это то, что ваше внимание не будет рассеиваться. Вы быстро достигнете состояния потока и сохраните его.