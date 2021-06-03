Карпович ответила на слухи о беременности от Прилучного: «Да! Я мать»

Влада Некрасова

На днях многие источники СМИ заговорили о том, что Мирослава Карпович может быть беременна от Павла Прилучного. «Мажор», конечно же, как и прежде, проигнорировал интернет-сплетни, а его пассия, напротив, решила дать реакцию на возникший в сетях переполох и со смехом отозвалась о новости, попавшей в российские топы. «Да-а-а!» — иронично подчеркнула она, а также мудро поддержала журналистское дело, заявив, что прекрасно понимает издания, наживающиеся на фейковых новостях.

«Такая я отчаянная мать! Я человек с большим чувством юмора, закалкой, я умею фильтровать, умею понять, что господам журналистам тоже нужно как-то зарабатывать. У каждого своя стезя, свое направление в этой профессии», — отшутилась звезда, но, как заметили многие, все же не опровергла «фейк-ньюс».

Стоит отметить, что Мира уже давно не удивляется подобным выходкам представителей СМИ. Она утверждает, что про нее придумывали самые разные вещи, поэтому поразить «Папину дочку» свежей сплетней у прессы вряд ли когда получится: «Я читаю, но мои нервы, скажу так, не дрожат. Ну придумали они себе такое, ну и хорошо«.

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