Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Карпович ответила на слухи о беременности от Прилучного: «Да! Я мать»

На днях многие источники СМИ заговорили о том, что Мирослава Карпович может быть беременна от Павла Прилучного. «Мажор», конечно же, как и прежде, проигнорировал интернет-сплетни, а его пассия, напротив, решила дать реакцию на возникший в сетях переполох и со смехом отозвалась о новости, попавшей в российские топы. «Да-а-а!» — иронично подчеркнула она, а также мудро поддержала журналистское дело, заявив, что прекрасно понимает издания, наживающиеся на фейковых новостях.

«Такая я отчаянная мать! Я человек с большим чувством юмора, закалкой, я умею фильтровать, умею понять, что господам журналистам тоже нужно как-то зарабатывать. У каждого своя стезя, свое направление в этой профессии», — отшутилась звезда, но, как заметили многие, все же не опровергла «фейк-ньюс».

Стоит отметить, что Мира уже давно не удивляется подобным выходкам представителей СМИ. Она утверждает, что про нее придумывали самые разные вещи, поэтому поразить «Папину дочку» свежей сплетней у прессы вряд ли когда получится: «Я читаю, но мои нервы, скажу так, не дрожат. Ну придумали они себе такое, ну и хорошо«.

[media=https://www.instagram.com/p/CO5jiO8JI9b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Карпович ответила на слухи о беременности от Прилучного: «Да! Я мать» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

В Москве прошла акция «Учим наизусть с актерами театров»
В Москве прошла акция «Учим наизусть с актерами театров»
Российские учителя проведут видеовикторину, приуроченную ко Дню русского языка
Российские учителя проведут видеовикторину, приуроченную ко Дню
Более 400 вожатых-студентов ульяновского педуниверситета отправятся в загородные детские лагеря
Более 400 вожатых-студентов ульяновского педуниверситета отправятся в
ЦБ дал советы, как правильно хранить деньги
ЦБ дал советы, как правильно хранить деньги
Главные проблемы Знаков Зодиака и способы их решения
Главные проблемы Знаков Зодиака и способы их решения
Названы самые вредные виды чая и кофе
Названы самые вредные виды чая и кофе
3 сильных заговора от завистников и врагов
3 сильных заговора от завистников и врагов
Правительство России утвердило программу развития «Артека» до конца 2025 года
Правительство России утвердило программу развития «Артека» до конца
Дети должны читать летом не только классику – Ирина Савицкая
Дети должны читать летом не только классику – Ирина Савицкая
Организация питания школьников в России является одной из лучших в мире – Анна Попова
Организация питания школьников в России является одной из лучших в
Рикки Мартин рассказал, что страдал от посттравматического расстройства из-за постоянных вопросов о гомосексуальности
Рикки Мартин рассказал, что страдал от посттравматического
Обряды с одеялом против грусти и одиночества
Обряды с одеялом против грусти и одиночества

Топ на сегодня

Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения остается под запретом
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения
В Краснодаре появился передвижной центр «Лаборатория безопасности»
В Краснодаре появился передвижной центр «Лаборатория безопасности»
В 2021 году около 7 млн детей посетят детские лагеря – Сергей Кравцов
В 2021 году около 7 млн детей посетят детские лагеря – Сергей Кравцов
Владимир Путин заявил, что организация летнего детского отдыха является важнейшей задачей для всей страны
Владимир Путин заявил, что организация летнего детского отдыха
Путин отметил, что в предварительном голосовании "Единой России" приняло участие очень много молодых людей
Путин отметил, что в предварительном голосовании "Единой России"

Еще по теме

Мирослава Карпович ответила на слухи о романе с Павлом Прилучным
«Карпович — бабка, которой всё было мало»: Карпович продает дом Прилучного
Павла Прилучного и его "новую девушку" Мирославу Карпович атакуют хейтеры: "Ты ему не пара!"
Карпович призналась, что мечтает о ребенке от Прилучного: «Тут мой мужчина вне конкуренции»