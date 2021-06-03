Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Клава Кока рассказала про своего парня

Интересующимся личной жизнью Клавы Коки придется непросто. Ведь певица редко рассказывает о своих отношениях, оберегая свою частную жизнь от любопытных взглядов.

Однако от небольших комментариев Клава не отказывается. На дне рождении Дмитрия Гордея девушка дала интервью нашему изданию, в котором рассказала, что ее сердце несвободно.

«Я живой человек и, конечно, есть тот, кто мне нравится», – заявила Клава.

Однако раскрывать имя возлюбленного певица отказалась. Клава лишь показала правую руку, на безыменном пальце которой не красуется кольцо. Кажется, певица раскроет свои отношения только тогда, когда молодой человек сделает ей предложение.

Отметим, в марте прошлого года Клава призналась в романе с Дмитрием Гордеем. Пара вместе путешествовала по живописным местам юга Америки. А недавно блогер помог выбрать Клаве новый автомобиль. Несмотря на то, что исполнительница не любит говорить об отношениях, девушка публикует совместные кадры с Дмитрием у себя в социальных сетях. Тогда восторгу фанатов не было предела. Подписчики с нетерпением ждут ее свадьбы с Димой.

Сообщение Клава Кока рассказала про своего парня появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Обряды с одеялом против грусти и одиночества
Обряды с одеялом против грусти и одиночества
Сергей Шнуров стал отцом в третий раз
Сергей Шнуров стал отцом в третий раз
Цифровой контент для школьников должен соответствовать общепринятым ценностям - Сергей Кравцов
Цифровой контент для школьников должен соответствовать общепринятым
Итоги эколого-патриотической акции «Лес Победы» подвели в Подмосковье
Итоги эколого-патриотической акции «Лес Победы» подвели в Подмосковье
В Орле для создания школьного «Кванториума» закупят цифровые лаборатории
В Орле для создания школьного «Кванториума» закупят цифровые
Жестко! RM нарушил правила Big Hit
Жестко! RM нарушил правила Big Hit
Прочитан геном нелающей породы собак
Прочитан геном нелающей породы собак
Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре
Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре
Минфин откажется от доллара в ФНБ
Минфин откажется от доллара в ФНБ
В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
В России после казанской трагедии прошла проверка безопасности всех школ – Сергей Кравцов
В России после казанской трагедии прошла проверка безопасности всех
В Подмосковье проверили все детские оздоровительные лагеря
В Подмосковье проверили все детские оздоровительные лагеря

Топ на сегодня

Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения остается под запретом
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое совместное фото после подтверждения романа
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения по обучению русскому языку за рубежом
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения
В Краснодаре появился передвижной центр «Лаборатория безопасности»
В Краснодаре появился передвижной центр «Лаборатория безопасности»
В 2021 году около 7 млн детей посетят детские лагеря – Сергей Кравцов
В 2021 году около 7 млн детей посетят детские лагеря – Сергей Кравцов

Еще по теме

Новый клип Клавы Коки - Прости
«Я не ухожу из Black Star»: Клава Кока опровергла слухи об увольнении с лейбла
Клава Кока закрутила роман с блогером Димой Гордеем
"Кружится голова и болит сильно": певица Клава Кока попала в аварию в Крыму