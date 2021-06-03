Клава Кока рассказала про своего парня

Алексей Вольцев

Интересующимся личной жизнью Клавы Коки придется непросто. Ведь певица редко рассказывает о своих отношениях, оберегая свою частную жизнь от любопытных взглядов.

Однако от небольших комментариев Клава не отказывается. На дне рождении Дмитрия Гордея девушка дала интервью нашему изданию, в котором рассказала, что ее сердце несвободно.

«Я живой человек и, конечно, есть тот, кто мне нравится», – заявила Клава.

Однако раскрывать имя возлюбленного певица отказалась. Клава лишь показала правую руку, на безыменном пальце которой не красуется кольцо. Кажется, певица раскроет свои отношения только тогда, когда молодой человек сделает ей предложение.

Отметим, в марте прошлого года Клава призналась в романе с Дмитрием Гордеем. Пара вместе путешествовала по живописным местам юга Америки. А недавно блогер помог выбрать Клаве новый автомобиль. Несмотря на то, что исполнительница не любит говорить об отношениях, девушка публикует совместные кадры с Дмитрием у себя в социальных сетях. Тогда восторгу фанатов не было предела. Подписчики с нетерпением ждут ее свадьбы с Димой.

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