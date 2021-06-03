Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кровоизлияние и затяжной обморок! Анастасия Макеева рассказала о проблемах со здоровьем

Анастасия Макеева за последние месяцы сильно нервничала, что негативно сказалось на ее здоровье. Несмотря на плохое самочувствие, Макеева все-таки решила выйти на работу. Однако это обернулась для нее ухудшением состояния.

У Макеевой на днях пропал голос. Чтобы прийти в форму, она решилась на отчаянный шаг. «Фониатр смотрит меня и сообщает мне неутешительный диагноз — кровоизлияние в левую голосовую связку, я в слезы. Меня пытаются спасти и заливают мне адреналин на связки и делают горячий укол. Я, конечно, сама виновата — в погоне за быстрым возвратом голоса обманула врача, сказав, что ела и спала. Что было потом. Затяжной обморок — я отключилась и сползла с кресла на пол», – рассказала Анастасия.

Супруг Макеевой настаивал на том, чтобы актриса взяла передышку и не выходила на работу. Однако она решила все-таки отработать концерт, в котором участвовала. Стоит отметить, что в случае, если затяжной обморок длится больше минуты, происходит кислородное голодание мозга, и клетки могут начать отмирать. Дальше последует кома.

Сообщение Кровоизлияние и затяжной обморок! Анастасия Макеева рассказала о проблемах со здоровьем появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Новые квартиры в Краснодаре от застройщика «Екатеринодар Инвест-Строй»
Новые квартиры в Краснодаре от застройщика «Екатеринодар Инвест-Строй»
Романтика на улицах большого города: Меган Фокс и Колсон Бэйкер на свидании в Лос-Анджелесе
Романтика на улицах большого города: Меган Фокс и Колсон Бэйкер на
Во Владикавказе в центре «IT-куб» состоялся «Летний IT-квест»
Во Владикавказе в центре «IT-куб» состоялся «Летний IT-квест»
Барнаульские школьники могут принять участие в профильной смене «Юный техник»
Барнаульские школьники могут принять участие в профильной смене «Юный
В Хабаровском крае проходит слет-соревнование «Школа безопасности»
В Хабаровском крае проходит слет-соревнование «Школа безопасности»
Магические свойства коралла
Магические свойства коралла
Путин отметил, что в предварительном голосовании "Единой России" приняло участие очень много молодых людей
Путин отметил, что в предварительном голосовании "Единой России"
Полная защита от COVID-19 формируется через две недели после второй прививки - Минздрав
Полная защита от COVID-19 формируется через две недели после второй
Что известно о религиях BTS?
Что известно о религиях BTS?
В Краснодаре появился передвижной центр «Лаборатория безопасности»
В Краснодаре появился передвижной центр «Лаборатория безопасности»
До конца лета свыше 5 тысяч детей из Подмосковья отправятся на курорты Черноморского побережья
До конца лета свыше 5 тысяч детей из Подмосковья отправятся на
Владимир Путин заявил, что организация летнего детского отдыха является важнейшей задачей для всей страны
Владимир Путин заявил, что организация летнего детского отдыха

Топ на сегодня

67 тысяч москвичей обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за три недели
67 тысяч москвичей обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за
До конца 2022 года в Тульской области будут созданы три центра «IT-куб»
До конца 2022 года в Тульской области будут созданы три центра
Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении предвыборной программы 2016 года
Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения по обучению русскому языку за рубежом
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения
На Сахалине откроется сеть центров «IT-куб»
На Сахалине откроется сеть центров «IT-куб»

Еще по теме

Анастасия Макеева сняла развратное видео в своей гримёрке и выложила в сеть
Неприятно! Анастасию Маееву ограбили
Актриса Анастасия Макеева снова вышла замуж
Анастасия Макеева поведала о травле бывшей свекрови