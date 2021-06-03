Кровоизлияние и затяжной обморок! Анастасия Макеева рассказала о проблемах со здоровьем

Анастасия Иванова

Анастасия Макеева за последние месяцы сильно нервничала, что негативно сказалось на ее здоровье. Несмотря на плохое самочувствие, Макеева все-таки решила выйти на работу. Однако это обернулась для нее ухудшением состояния.

У Макеевой на днях пропал голос. Чтобы прийти в форму, она решилась на отчаянный шаг. «Фониатр смотрит меня и сообщает мне неутешительный диагноз — кровоизлияние в левую голосовую связку, я в слезы. Меня пытаются спасти и заливают мне адреналин на связки и делают горячий укол. Я, конечно, сама виновата — в погоне за быстрым возвратом голоса обманула врача, сказав, что ела и спала. Что было потом. Затяжной обморок — я отключилась и сползла с кресла на пол», – рассказала Анастасия.

Супруг Макеевой настаивал на том, чтобы актриса взяла передышку и не выходила на работу. Однако она решила все-таки отработать концерт, в котором участвовала. Стоит отметить, что в случае, если затяжной обморок длится больше минуты, происходит кислородное голодание мозга, и клетки могут начать отмирать. Дальше последует кома.

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